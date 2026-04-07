لجنة الحكام تحسم الجدل.. الـVAR أخطأ في لقطة طرد لاعب برشلونة

أصدرت للحكام التابعة للاتحاد الإسباني ، الثلاثاء، قرارها الرسمي بشأن اللقطة التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة وأتلتيكو ، التي أُقيمت السبت الماضي في .



وشهدت المباراة، وهي الأولى من أصل 3 مواجهات بين الفريقين خلال نيسان الحالي، جدلاً واسعاً بسبب تدخل تقنية الفيديو المساعد وقرار إلغاء البطاقة الحمراء التي كانت قد رُفعت في وجه لاعب برشلونة جيرارد مارتن.



وكان الحكم بوسكيتس فيرير قد أشهر البطاقة الحمراء بعدما داس مارتن على كاحل ألمادا خلال محاولة تمرير ، قبل أن يتدخل ميليرو لوبيز من غرفة "VAR" ويطلب مراجعة اللقطة، ما أدى إلى تحويل العقوبة من طرد إلى بطاقة صفراء.



وبحسب صحيفة "آس"، أقرت اللجنة الفنية للحكام، خلال برنامج "Tiempo de Revisión"، بأن تقنية الفيديو لم يكن يجب أن تتدخل في هذه الحالة، مؤكدة أن القرار الصحيح كان الإبقاء على البطاقة الحمراء.



وقالت اللجنة: "هذه حالة خطيرة من اللعب الخشن، بغض النظر عمن لمس الكرة أولاً. العقوبة التأديبية الصحيحة هي البطاقة الحمراء".



كما شددت على أن الحكم كان يفترض أن يتمسك بقراره الأولي، معتبرة أن توصية غرفة الفيديو بالمراجعة قادت إلى تعديل خاطئ لقرار صحيح اتُّخذ داخل الملعب.



وقارنت اللجنة اللقطة بحالة مشابهة في مباراة ورايو، مؤكدة أنها أيضاً كانت تستحق بطاقة حمراء.

