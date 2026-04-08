بعد 25 عاماً: بايرن يصعق ريال مدريد في البرنابيو.. هزيمة تُعقّد الحسابات

تلقى خسارة مؤلمة على أرضه أمام بنتيجة 2-1، في ذهاب ربع نهائي ، ليؤجل حسم التأهل إلى مواجهة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب "أليانز أرينا".



وأنهى بايرن الشوط الأول متقدماً بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 41، قبل أن يضاعف هاري كين النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني، واضعاً الفريق الملكي تحت ضغط كبير.



ورغم محاولات للعودة، لم ينجح سوى في تقليص الفارق عبر في الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين للفريق البافاري خارج قواعده.



ويكتسب هذا الفوز أهمية إضافية لبايرن، إذ تحقق في "سانتياغو برنابيو" للمرة الأولى منذ عام 2001، بعدما كان آخر انتصار له هناك قبل 25 عاماً.



كما واصل هاري كين حضوره اللافت أمام ريال مدريد، بعدما ساهم تهديفياً للمباراة الرابعة توالياً أمام الفريق الإسباني في ، معادلاً رقماً سبق أن حققه جيوفاني إيلبر وبيير أوباميانغ.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً الأربعاء المقبل في ميونيخ، على أن يواجه المتأهل منهما في نصف النهائي الفائز من مواجهة وليفربول.

