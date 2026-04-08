|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
رياضة

بعد 25 عاماً: بايرن يصعق ريال مدريد في البرنابيو.. هزيمة تُعقّد الحسابات

Lebanon 24
08-04-2026 | 00:08
بعد 25 عاماً: بايرن يصعق ريال مدريد في البرنابيو.. هزيمة تُعقّد الحسابات
بعد 25 عاماً: بايرن يصعق ريال مدريد في البرنابيو.. هزيمة تُعقّد الحسابات photos 0
تلقى ريال مدريد خسارة مؤلمة على أرضه أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليؤجل حسم التأهل إلى مواجهة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب "أليانز أرينا".

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدماً بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 41، قبل أن يضاعف هاري كين النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني، واضعاً الفريق الملكي تحت ضغط كبير.

ورغم محاولات ريال مدريد للعودة، لم ينجح سوى في تقليص الفارق عبر كيليان مبابي في الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين للفريق البافاري خارج قواعده.

ويكتسب هذا الفوز أهمية إضافية لبايرن، إذ تحقق في "سانتياغو برنابيو" للمرة الأولى منذ عام 2001، بعدما كان آخر انتصار له هناك قبل 25 عاماً.

كما واصل هاري كين حضوره اللافت أمام ريال مدريد، بعدما ساهم تهديفياً للمباراة الرابعة توالياً أمام الفريق الإسباني في دوري الأبطال، معادلاً رقماً سبق أن حققه جيوفاني إيلبر وبيير أوباميانغ.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً الأربعاء المقبل في ميونيخ، على أن يواجه المتأهل منهما في نصف النهائي الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وليفربول.
