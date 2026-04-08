رياضة
كومباني بعد إسقاط ريال مدريد: الإيمان صنع الفارق
Lebanon 24
08-04-2026
|
00:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرجع فينسنت كومباني، مدرب
بايرن ميونيخ
، الفوز على
ريال مدريد
إلى ثقة فريقه بنفسه، بعد الانتصار 2-1 في ذهاب ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وقال كومباني في تصريحات عقب المباراة عبر "بي إن سبورتس": "لقد كانت معركة أمام
ريال
مدريد
، آمنا بأنفسنا، وعلينا أن نتعافى ذهنيا وندخل مباراة الإياب كأن النتيجة 0-0".
واعتبر أن الفوز على ريال مدريد يشكل إنجازا ومحطة مهمة في مشوار فريقه هذا الموسم.
وأشاد مدرب بايرن بالحارس مانويل نوير، الذي حصل على جائزة رجل المباراة، قائلا إنه يتدرب بشكل جيد ويحضّر نفسه بأفضل طريقة ممكنة.
وأضاف أن الفريق يمر بمرحلة مهمة من الموسم، ويتمتع بالجاهزية، مع وجود أمور لا تزال قابلة للتحسين قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.
وأكد كومباني أن ريال مدريد صنع فرصا خطيرة في بعض الفترات، لكن بايرن حافظ بدوره على خطورته، مشددا على أن الهدف في مباراة الإياب على أرضه سيكون تحقيق الفوز أيضا.
وتألق نوير خلال اللقاء بعدما تصدى لـ9 تسديدات من أصل 10، كما خاض مباراته الأساسية رقم 136 في
دوري الأبطال
، معادلا رقم
ليونيل ميسي
، فيما يتصدر إيكر كاسياس القائمة بـ149 مباراة.
وكان بايرن قد حسم مواجهة الذهاب بهدفين سجلهما لويس دياز وهاري كين، مقابل هدف وحيد لريال مدريد حمل توقيع
كيليان مبابي
.
مواضيع ذات صلة
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
08/04/2026 11:52:25
08/04/2026 11:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أرنولد… ريال مدريد يخطط لضربة مجانية أخرى
Lebanon 24
بعد أرنولد… ريال مدريد يخطط لضربة مجانية أخرى
08/04/2026 11:52:25
08/04/2026 11:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
Lebanon 24
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
08/04/2026 11:52:25
08/04/2026 11:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ6 أهداف... سيّدات برشلونة يكتسحن ريال مدريد!
Lebanon 24
بـ6 أهداف... سيّدات برشلونة يكتسحن ريال مدريد!
08/04/2026 11:52:25
08/04/2026 11:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
04:02 | 2026-04-08
08/04/2026 04:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ
Lebanon 24
الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ
02:30 | 2026-04-08
08/04/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 25 عاماً: بايرن يصعق ريال مدريد في البرنابيو.. هزيمة تُعقّد الحسابات
Lebanon 24
بعد 25 عاماً: بايرن يصعق ريال مدريد في البرنابيو.. هزيمة تُعقّد الحسابات
00:08 | 2026-04-08
08/04/2026 12:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الحكام تحسم الجدل.. الـ"VAR" أخطأ في لقطة طرد لاعب برشلونة
Lebanon 24
لجنة الحكام تحسم الجدل.. الـ"VAR" أخطأ في لقطة طرد لاعب برشلونة
23:00 | 2026-04-07
07/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن غويري.. مدرب مارسيليا يطمئن الجزائر
Lebanon 24
بشأن غويري.. مدرب مارسيليا يطمئن الجزائر
14:09 | 2026-04-07
07/04/2026 02:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
Lebanon 24
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
07/04/2026 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
07/04/2026 03:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
07/04/2026 07:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
07/04/2026 05:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
06:05 | 2026-04-07
07/04/2026 06:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
04:02 | 2026-04-08
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
02:30 | 2026-04-08
الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ
00:08 | 2026-04-08
بعد 25 عاماً: بايرن يصعق ريال مدريد في البرنابيو.. هزيمة تُعقّد الحسابات
23:00 | 2026-04-07
لجنة الحكام تحسم الجدل.. الـ"VAR" أخطأ في لقطة طرد لاعب برشلونة
14:09 | 2026-04-07
بشأن غويري.. مدرب مارسيليا يطمئن الجزائر
13:10 | 2026-04-07
اندلاع حريق خلال مباراة.. ولاعب يتدخل
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
08/04/2026 11:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
08/04/2026 11:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
08/04/2026 11:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
