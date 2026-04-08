كومباني بعد إسقاط ريال مدريد: الإيمان صنع الفارق

08-04-2026 | 00:26
كومباني بعد إسقاط ريال مدريد: الإيمان صنع الفارق
أرجع فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، الفوز على ريال مدريد إلى ثقة فريقه بنفسه، بعد الانتصار 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال كومباني في تصريحات عقب المباراة عبر "بي إن سبورتس": "لقد كانت معركة أمام ريال مدريد، آمنا بأنفسنا، وعلينا أن نتعافى ذهنيا وندخل مباراة الإياب كأن النتيجة 0-0".

واعتبر أن الفوز على ريال مدريد يشكل إنجازا ومحطة مهمة في مشوار فريقه هذا الموسم.

وأشاد مدرب بايرن بالحارس مانويل نوير، الذي حصل على جائزة رجل المباراة، قائلا إنه يتدرب بشكل جيد ويحضّر نفسه بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف أن الفريق يمر بمرحلة مهمة من الموسم، ويتمتع بالجاهزية، مع وجود أمور لا تزال قابلة للتحسين قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وأكد كومباني أن ريال مدريد صنع فرصا خطيرة في بعض الفترات، لكن بايرن حافظ بدوره على خطورته، مشددا على أن الهدف في مباراة الإياب على أرضه سيكون تحقيق الفوز أيضا.

وتألق نوير خلال اللقاء بعدما تصدى لـ9 تسديدات من أصل 10، كما خاض مباراته الأساسية رقم 136 في دوري الأبطال، معادلا رقم ليونيل ميسي، فيما يتصدر إيكر كاسياس القائمة بـ149 مباراة.

وكان بايرن قد حسم مواجهة الذهاب بهدفين سجلهما لويس دياز وهاري كين، مقابل هدف وحيد لريال مدريد حمل توقيع كيليان مبابي.
