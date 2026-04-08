الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ

من الناحية الفنية، يبدو برشلونة أكثر هدوءاً في بناء المباراة وأكثر قدرة على فرض ، وهذا ما ظهر بوضوح في اللقاء الأخير بينهما، حين استحوذ بشكل كبير وخلق فرصاً أكثر، قبل أن يحسم النتيجة متأخراً. الفريق الكاتالوني يدخل هذه المواجهة وهو يشعر بأنه في لحظة جيدة محلياً وأوروبياً، كما أن نتائجه الأخيرة أمام أتلتيكو هذا الموسم تعطيه ثقة إضافية، بعدما فاز عليه أيضاً 3-0 في مواجهة سابقة، رغم أن الصورة لا تخلو من الحذر لأن الفريق خسر أمامه كذلك 4-0 في مباراة أخرى هذا الموسم، ما يعني أن المواجهة بينهما لا تخضع لمنطق ثابت.أما أتلتيكو، فيدخل اللقاء تحت ضغط أكبر. الفريق خسر آخر مباراتين كبيرتين أمام ثم برشلونة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول صلابته في المباريات الثقيلة في هذه المرحلة من الموسم. لكن في المقابل، تبقى خطورته حاضرة لأنه فريق يعرف كيف يلعب على الهفوات، ويجيد الانتقال السريع، كما أن سجله أمام برشلونة يمنحه سبباً للتمسك بالثقة، إذ إن برشلونة لم يسبق له أن هزم أتلتيكو في ، وأتلتيكو تفوق عليه في مواجهتي 2013-2014 و2015-2016.التوقع الأقرب أن يحاول برشلونة السيطرة منذ البداية، بالضغط والاستحواذ وفرض نسق سريع، فيما سيذهب أتلتيكو إلى مباراة أكثر انضباطاً، مع رهان واضح على الكرات المباشرة والمرتدات واستغلال أي اندفاع من أصحاب الأرض. وإذا لعب برشلونة بأعصاب هادئة ونجح في التسجيل أولاً، فستميل الكفة له بشكل واضح. أما إذا طال التعادل، فقد يجد أتلتيكو المساحات التي يحبها وتتحول المباراة إلى اختبار أعصاب حقيقي.في المحصلة، تبدو الأفضلية النظرية لبرشلونة بسبب الأرض، والزخم، ونتيجته الأخيرة أمام منافسه. لكن هذه ليست مباراة مريحة له، لأن أتلتيكو من النوع الذي قد يبدو تحت الضغط، ثم يعقّد كل شيء بتفصيل صغير. لذلك، الحديث هنا ليس عن مرشح كاسح، بل عن مواجهة تميل لبرشلونة أكثر، فيما يظل أتلتيكو قادراً على إبقاء التأهل مفتوحاً حتى الإياب.المباراة ستقام اليوم الأربعاء 8 نيسان، الساعة 10 مساء، ضمن ذهاب ربع النهائي، على أن تقام مواجهة الإياب في يوم 14 نيسان.