تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-04-2026 | 02:30
A-
A+
الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ
الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يدخل برشلونة مواجهة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بأفضلية معنوية واضحة، ليس فقط لأنه يلعب على أرضه في ملعب سبوتيفاي كامب نو، بل أيضاً لأنه يأتي بعد فوز مهم على الفريق المدريدي نفسه بنتيجة 2-1 في الدوري يوم 4 نيسان، وهو انتصار منحه دفعة كبيرة وثبّت شعوره بأنه يعرف كيف يضرب منافسه في التوقيت الحاسم.
من الناحية الفنية، يبدو برشلونة أكثر هدوءاً في بناء المباراة وأكثر قدرة على فرض الإيقاع، وهذا ما ظهر بوضوح في اللقاء الأخير بينهما، حين استحوذ بشكل كبير وخلق فرصاً أكثر، قبل أن يحسم النتيجة متأخراً. الفريق الكاتالوني يدخل هذه المواجهة وهو يشعر بأنه في لحظة جيدة محلياً وأوروبياً، كما أن نتائجه الأخيرة أمام أتلتيكو هذا الموسم تعطيه ثقة إضافية، بعدما فاز عليه أيضاً 3-0 في مواجهة سابقة، رغم أن الصورة لا تخلو من الحذر لأن الفريق خسر أمامه كذلك 4-0 في مباراة أخرى هذا الموسم، ما يعني أن المواجهة بينهما لا تخضع لمنطق ثابت.

أما أتلتيكو، فيدخل اللقاء تحت ضغط أكبر. الفريق خسر آخر مباراتين كبيرتين أمام ريال مدريد ثم برشلونة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول صلابته في المباريات الثقيلة في هذه المرحلة من الموسم. لكن في المقابل، تبقى خطورته حاضرة لأنه فريق يعرف كيف يلعب على الهفوات، ويجيد الانتقال السريع، كما أن سجله الأوروبي أمام برشلونة يمنحه سبباً للتمسك بالثقة، إذ إن برشلونة لم يسبق له أن هزم أتلتيكو في دوري الأبطال، وأتلتيكو تفوق عليه في مواجهتي 2013-2014 و2015-2016.

التوقع الأقرب أن يحاول برشلونة السيطرة منذ البداية، بالضغط والاستحواذ وفرض نسق سريع، فيما سيذهب أتلتيكو إلى مباراة أكثر انضباطاً، مع رهان واضح على الكرات المباشرة والمرتدات واستغلال أي اندفاع من أصحاب الأرض. وإذا لعب برشلونة بأعصاب هادئة ونجح في التسجيل أولاً، فستميل الكفة له بشكل واضح. أما إذا طال التعادل، فقد يجد أتلتيكو المساحات التي يحبها وتتحول المباراة إلى اختبار أعصاب حقيقي.

في المحصلة، تبدو الأفضلية النظرية لبرشلونة بسبب الأرض، والزخم، ونتيجته الأخيرة أمام منافسه. لكن هذه ليست مباراة مريحة له، لأن أتلتيكو من النوع الذي قد يبدو تحت الضغط، ثم يعقّد كل شيء بتفصيل صغير. لذلك، الحديث هنا ليس عن مرشح كاسح، بل عن مواجهة تميل لبرشلونة أكثر، فيما يظل أتلتيكو قادراً على إبقاء التأهل مفتوحاً حتى الإياب.
المباراة ستقام اليوم الأربعاء 8 نيسان، الساعة 10 مساء، ضمن ذهاب ربع النهائي، على أن تقام مواجهة الإياب في مدريد يوم 14 نيسان.
 
مواضيع ذات صلة
قبل القمة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد.. خبر سار لجماهير برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية: لا يوجد أي حالة استثنائية على الحدود مع إيران واتخذنا التدابير اللازمة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية: لا يوجد أي حالة استثنائية على الحدود مع إيران واتخذنا التدابير اللازمة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسودة بيان القمة الأوروبية لا تطالب بتوسيع مهام قوتي" اسبيدس وأتلانتا" إلى مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد

دوري الأبطال

ريال مدريد

الأوروبي

الإيقاع

كامب نو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-04-08
Lebanon24
00:26 | 2026-04-08
Lebanon24
00:08 | 2026-04-08
Lebanon24
23:00 | 2026-04-07
Lebanon24
14:09 | 2026-04-07
Lebanon24
13:10 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24