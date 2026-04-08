رياضة
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
Lebanon 24
08-04-2026
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد ألفارو أربيلوا، مدرب
ريال مدريد
، أن فريقه ما زال قادرا على المنافسة في
دوري أبطال أوروبا
، رغم خسارته أمام
بايرن ميونيخ
2-1 في ذهاب ربع النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وقال أربيلوا بعد المباراة إن مانويل نوير كان أفضل لاعب في اللقاء، مشيرا إلى أن
ريال
مدريد
صنع فرصا كثيرة وكان قادرا على تسجيل أكثر من هدف، لكنه لم يحسن استغلالها.
وشدد مدرب الفريق الملكي على أن التأهل لم يُحسم بعد، مؤكدا أن ريال مدريد لا يزال في قلب المنافسة، ويأمل في تحقيق الفوز خلال لقاء الإياب في
ألمانيا
.
وأوضح أن الفريق يجب أن يتجنب فقدان هذا النوع من الكرات، بعدما تسببت أخطاء مماثلة في هدفي بايرن، خصوصا أن لاعبي الفريق الألماني يملكون السرعة والجودة.
وكان بايرن قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 41، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، فيما قلص
كيليان مبابي
الفارق لريال مدريد في الدقيقة 74.
ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين الأربعاء المقبل على ملعب "أليانز أرينا"، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز المتأهل من مواجهة
باريس سان جيرمان
وليفربول.
