كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟

أكد ألفارو أربيلوا، مدرب ، أن فريقه ما زال قادرا على المنافسة في ، رغم خسارته أمام 2-1 في ذهاب ربع النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وقال أربيلوا بعد المباراة إن مانويل نوير كان أفضل لاعب في اللقاء، مشيرا إلى أن صنع فرصا كثيرة وكان قادرا على تسجيل أكثر من هدف، لكنه لم يحسن استغلالها.



وشدد مدرب الفريق الملكي على أن التأهل لم يُحسم بعد، مؤكدا أن ريال مدريد لا يزال في قلب المنافسة، ويأمل في تحقيق الفوز خلال لقاء الإياب في .



وأوضح أن الفريق يجب أن يتجنب فقدان هذا النوع من الكرات، بعدما تسببت أخطاء مماثلة في هدفي بايرن، خصوصا أن لاعبي الفريق الألماني يملكون السرعة والجودة.



وكان بايرن قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 41، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، فيما قلص الفارق لريال مدريد في الدقيقة 74.



ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين الأربعاء المقبل على ملعب "أليانز أرينا"، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز المتأهل من مواجهة وليفربول.

