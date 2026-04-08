نوير يتوهج في البرنابيو.. رقم تاريخي وجائزة مستحقة

نوير يتوهج في البرنابيو.. رقم تاريخي وجائزة مستحقة
واصل مانويل نوير تألقه الأوروبي، بعدما لعب دوراً حاسماً في فوز بايرن ميونيخ على ريال مدريد 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقدم الحارس الألماني مباراة كبيرة، إذ تصدى لـ9 من أصل 10 تسديدات على مرماه، ليقود الفريق البافاري إلى انتصار ثمين خارج أرضه، ويحصد جائزة رجل المباراة.

ولم يقتصر حضور نوير على التصديات فقط، بل ساهم أيضاً في بناء اللعب، بعدما أكمل 37 تمريرة، في ثالث أعلى رقم خلال اللقاء.

وشهدت المباراة أيضاً معادلة نوير لرقم ليونيل ميسي، بعدما خاض مباراته الأساسية رقم 136 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح على بعد 13 مباراة فقط من رقم إيكر كاسياس، صاحب الصدارة بـ149 مباراة.

وكان بايرن قد تقدم عبر لويس دياز في الدقيقة 41، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، فيما سجل كيليان مبابي هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 74.

ويكتسب الفوز أهمية إضافية، إذ حقق بايرن انتصاره الأول في "سانتياغو برنابيو" منذ 25 عاماً، كما أنه أول فوز له على ريال مدريد منذ نيسان 2012.

ويترقب الفريقان مواجهة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب "أليانز أرينا"، على أن يلتقي المتأهل في نصف النهائي مع الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.
