الفيحاء يعرقل الأهلي ويشعل صراع القمة في دوري روشن

08-04-2026 | 16:17
تعادل الأهلي السعودي خارج أرضه مع مضيفه الفيحاء بهدفٍ لكل فريق، في مباراة جرى تقديم موعدها من الجولة 29 من دوري روشن السعودي، وأُقيمت يوم الأربعاء.

افتتح التسجيل للأهلي الإنجليزي إيفان توني، متصدر ترتيب الهدافين، في الدقيقة 36، قبل أن يعادل الإسباني جاسون ريميسيرو للفيحاء في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، مع احتمال تراجعه إلى المركز الثالث في حال فوز الهلال (45 نقطة) لاحقًا على الخلود، فيما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 34 نقطة في المركز التاسع.

ويخوض الأهلي مواجهة مرتقبة يوم الإثنين المقبل أمام الدحيل في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي البطولة التي يحمل لقبها.

وكانت مباريات الجولة 29 قد قُدّمت للأندية السعودية المشاركة في دوري الأبطال (الأهلي والهلال والاتحاد)، وذلك بسبب عدم إعادة جدولة مباريات دور الـ16 من قبل الاتحاد الآسيوي.
