|
رياضة
النادي الإفريقي يعاقب فهد المسماري بعد خلاف حاد مع فوزي البنزرتي
Lebanon 24
08-04-2026
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاقمت أزمة النجم
الليبي
فهد
المسماري
بشكل لافت داخل صفوف النادي الإفريقي، بعدما قررت الإدارة إحالته إلى تدريبات فريق النخبة (الرديف) اليوم الأربعاء، على خلفية خلاف مع المدرب فوزي البنزرتي.
وكان المسماري، الذي انضم إلى النادي في يناير 2025 قادمًا من نادي التحدي الليبي، قد خسر مكانه في التشكيلة الأساسية، كما اقترب سابقًا من الرحيل نحو الاتحاد الليبي، غير أن خلافات مالية حالت دون إتمام الصفقة، ليواصل مشواره مع الفريق.
وخلال التحضيرات لمواجهة مستقبل قابس، تصاعد التوتر بين اللاعب والمدرب بعد استبعاده من القائمة، ما أدى إلى خلاف علني تطوّر لاحقًا إلى إجراءات تأديبية صارمة، أثّرت على مستقبله مع الفريق.
وبحسب مصادر قريبة من النادي، تم فرض عقوبة مالية على المسماري، إلى جانب إلحاقه بتدريبات الفريق الرديف إلى حين إشعار آخر، وذلك عقب نشره تدوينة انتقد فيها الأجواء داخل النادي وذكر فيها وجود "سماسرة" يتحكمون في بعض القرارات.
ورغم تقديمه اعتذارًا لاحقًا للمدرب، أصر البنزرتي على معاقبته بإبعاده عن الفريق الأول، فيما قررت الإدارة أيضًا خصم جزء من راتبه.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسة مساءلة اليوم الأربعاء، على أن يُتخذ قرار نهائي بشأن مستقبله، في وقت تشير فيه بعض التقديرات إلى احتمال رحيله مع نهاية موسم 2025-2026.
ويستعد النادي الإفريقي لمواجهة مفصلية أمام الاتحاد المنستيري يوم السبت 11 نيسان 2026 ضمن الجولة 25 من الدوري
التونسي
، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 54 نقطة، متساويًا مع الترجي الرياضي التونسي المتصدر بفارق الأهداف. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: وصلنا إلى مستويات جديدة من الشراكة مع الاتحاد الإفريقي
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: وصلنا إلى مستويات جديدة من الشراكة مع الاتحاد الإفريقي
09/04/2026 01:01:08
09/04/2026 01:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيفا" يعاقب الزمالك ويحرمه من الانتقالات
Lebanon 24
"فيفا" يعاقب الزمالك ويحرمه من الانتقالات
09/04/2026 01:01:08
09/04/2026 01:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئیس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: لن نتوقف حتى يُعاقَب المعتدي
Lebanon 24
رئیس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: لن نتوقف حتى يُعاقَب المعتدي
09/04/2026 01:01:08
09/04/2026 01:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: خلاف أمريكي مع إسرائيل بسبب ضرب مستودعات الوقود في إيران
Lebanon 24
أكسيوس: خلاف أمريكي مع إسرائيل بسبب ضرب مستودعات الوقود في إيران
09/04/2026 01:01:08
09/04/2026 01:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الفيحاء يعرقل الأهلي ويشعل صراع القمة في دوري روشن
Lebanon 24
الفيحاء يعرقل الأهلي ويشعل صراع القمة في دوري روشن
16:17 | 2026-04-08
08/04/2026 04:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جيرارد يقترح بديل صلاح في ليفربول
Lebanon 24
جيرارد يقترح بديل صلاح في ليفربول
10:52 | 2026-04-08
08/04/2026 10:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نوير يتوهج في البرنابيو.. رقم تاريخي وجائزة مستحقة
Lebanon 24
نوير يتوهج في البرنابيو.. رقم تاريخي وجائزة مستحقة
04:55 | 2026-04-08
08/04/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
04:02 | 2026-04-08
08/04/2026 04:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ
Lebanon 24
الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ
02:30 | 2026-04-08
08/04/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
Lebanon 24
قبل ساعة من إستشهاده... إليكم آخر ما كتبه الشيخ صادق النابلسي
08:29 | 2026-04-08
08/04/2026 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
Lebanon 24
بعد ضربة تلة الخياط.. بيان إسرائيليّ عن "المستهدف"
12:14 | 2026-04-08
08/04/2026 12:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. إقرأوا آخر خبر
11:07 | 2026-04-08
08/04/2026 11:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
Lebanon 24
جراء الغارات... إستشهاد إعلاميّة لبنانيّة
10:08 | 2026-04-08
08/04/2026 10:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف أحد المقربين من نعيم قاسم.. هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
استهداف أحد المقربين من نعيم قاسم.. هذه آخر المعلومات
13:08 | 2026-04-08
08/04/2026 01:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
16:17 | 2026-04-08
الفيحاء يعرقل الأهلي ويشعل صراع القمة في دوري روشن
10:52 | 2026-04-08
جيرارد يقترح بديل صلاح في ليفربول
04:55 | 2026-04-08
نوير يتوهج في البرنابيو.. رقم تاريخي وجائزة مستحقة
04:02 | 2026-04-08
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
02:30 | 2026-04-08
الليلة الاستثنائية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد والقمة لا تحتمل الخطأ
00:26 | 2026-04-08
كومباني بعد إسقاط ريال مدريد: الإيمان صنع الفارق
فيديو
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
09/04/2026 01:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
09/04/2026 01:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
09/04/2026 01:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
