النادي الإفريقي يعاقب فهد المسماري بعد خلاف حاد مع فوزي البنزرتي

تفاقمت أزمة النجم فهد بشكل لافت داخل صفوف النادي الإفريقي، بعدما قررت الإدارة إحالته إلى تدريبات فريق النخبة (الرديف) اليوم الأربعاء، على خلفية خلاف مع المدرب فوزي البنزرتي.





وكان المسماري، الذي انضم إلى النادي في يناير 2025 قادمًا من نادي التحدي الليبي، قد خسر مكانه في التشكيلة الأساسية، كما اقترب سابقًا من الرحيل نحو الاتحاد الليبي، غير أن خلافات مالية حالت دون إتمام الصفقة، ليواصل مشواره مع الفريق.





وخلال التحضيرات لمواجهة مستقبل قابس، تصاعد التوتر بين اللاعب والمدرب بعد استبعاده من القائمة، ما أدى إلى خلاف علني تطوّر لاحقًا إلى إجراءات تأديبية صارمة، أثّرت على مستقبله مع الفريق.





وبحسب مصادر قريبة من النادي، تم فرض عقوبة مالية على المسماري، إلى جانب إلحاقه بتدريبات الفريق الرديف إلى حين إشعار آخر، وذلك عقب نشره تدوينة انتقد فيها الأجواء داخل النادي وذكر فيها وجود "سماسرة" يتحكمون في بعض القرارات.





ورغم تقديمه اعتذارًا لاحقًا للمدرب، أصر البنزرتي على معاقبته بإبعاده عن الفريق الأول، فيما قررت الإدارة أيضًا خصم جزء من راتبه.





ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسة مساءلة اليوم الأربعاء، على أن يُتخذ قرار نهائي بشأن مستقبله، في وقت تشير فيه بعض التقديرات إلى احتمال رحيله مع نهاية موسم 2025-2026.





ويستعد النادي الإفريقي لمواجهة مفصلية أمام الاتحاد المنستيري يوم السبت 11 نيسان 2026 ضمن الجولة 25 من الدوري ، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 54 نقطة، متساويًا مع الترجي الرياضي التونسي المتصدر بفارق الأهداف. (العربية)

