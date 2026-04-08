داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

منح مدرب ميكيل أرتيتا الفرصة للاعبه الشاب الإنجليزي ماكس داومان لكتابة اسمه في التاريخ خلال مواجهة أرسنال أمام سبورتنغ لشبونة ضمن دوري أبطال أوروبا.
وحقق أرسنال فوزًا مهمًا خارج ملعبه بنتيجة 1-0 يوم الثلاثاء، في ذهاب ربع النهائي، بينما شارك داومان، البالغ من العمر 16 عامًا، كبديل في الشوط الثاني.
ووفق ما أعلنه الحساب الرسمي للبطولة على منصة "إكس"، تمكن داومان من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم نجم لامين يامال، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.
وتفوق داومان على يامال، إذ شارك بعمر 16 عامًا و97 يومًا، متجاوزًا رقم لاعب برشلونة، الذي خاض مباراة إقصائية بعمر 16 عامًا و272 يومًا.