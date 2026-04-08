داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

منح مدرب ميكيل أرتيتا الفرصة للاعبه الشاب الإنجليزي داومان لكتابة اسمه في التاريخ خلال مواجهة أمام سبورتنغ لشبونة ضمن .

وحقق أرسنال فوزًا مهمًا خارج ملعبه بنتيجة 1-0 يوم الثلاثاء، في ذهاب ربع النهائي، بينما شارك داومان، البالغ من العمر 16 عامًا، كبديل في الشوط الثاني.

ووفق ما أعلنه الحساب الرسمي للبطولة على منصة "إكس"، تمكن داومان من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم نجم ، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الأدوار الإقصائية من .

وتفوق داومان على يامال، إذ شارك بعمر 16 عامًا و97 يومًا، متجاوزًا رقم لاعب ، الذي خاض مباراة إقصائية بعمر 16 عامًا و272 يومًا.