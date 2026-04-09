إنفانتينو يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر

وصل رئيس " " جياني إنفانتينو اليوم الخميس إلى ، في زيارة سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين الرياضيين والحكوميين.

ومن المنتظر أن يتوجه إنفانتينو إلى مدينة تلمسان، غرب البلاد، للإشراف على مراسم افتتاح مركز تدريب جديد تابع للاتحاد ، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية وتطوير اللعبة محليا.

كما تشمل الزيارة عقد اجتماعات مع الجزائري لكرة القدم وليد صادي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير في الجزائر. (روسيا اليوم)