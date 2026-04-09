إنجلترا تواجه نيوزيلندا وكوستاريكا قبل كأس العالم

أعلن الاتحاد الإنجليزي ، اليوم الخميس، أن منتخب سيخوض مباراتين وديتين أمام وكوستاريكا في مدينتي تامبا وأورلاندو، وذلك ضمن تحضيراته الأخيرة لبطولة 2026.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نيوزيلندا في السادس من حزيران، في ظهور للأخيرة في المونديال لأول مرة منذ عام 2010، قبل أن يواجه كوستاريكا بعد أربعة أيام، وهي التي سبق لها بلوغ الدور ربع النهائي في نسخة 2014. وأوضح الاتحاد في بيانه أن هاتين المباراتين تمثلان جزءاً مهماً من معسكر الإعداد الذي سيقام في جنوب ، على أن ينتقل الفريق لاحقاً إلى مقره في كانساس سيتي بولاية ميزوري خلال البطولة.

وسيبدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة ضمن عشرة بمواجهة كرواتيا يوم 17 ، بعد أن كان قد وصل إلى الدور ربع النهائي في النسخة الماضية.