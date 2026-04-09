جدل تحكيمي يدفع برشلونة لتقديم شكوى رسمية إلى يويفا

قدّم نادي شكوى رسمية إلى (يويفا)، احتجاجاً على ما اعتبره خطأً تحكيمياً مؤثراً خلال خسارته أمام أتلتيكو بنتيجة 0-2، في ذهاب ربع نهائي .

وأوضح النادي في بيانه أن قراراً تحكيمياً في الدقيقة 55 خالف لوائح اللعبة وأثر بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها، وتحديداً في لقطة داخل منطقة الجزاء بعد أن لمس مدافع أتلتيكو البديل مارك بوبيل بيده إثر تمريرة من حارس مرماه خوان موسو خلال ركلة مرمى.

ولم يحتسب الحكم الروماني إستفان كوفاتش أي مخالفة، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما أثار اعتراض لاعبي برشلونة والجهاز الفني.

مدرب برشلونة الألماني هانزي عبّر عن غضبه من القرار بعد المباراة، معتبراً أن اللقطة كانت تستوجب ركلة جزاء وبطاقة حمراء، وأنها كانت قادرة على تغيير مجرى اللقاء.

، أكد نادي برشلونة في بيانه أن ما حدث يُعد خطأً تحكيمياً وتقنياً خطيراً، مطالباً بفتح تحقيق والاطلاع على تسجيلات الحكم، وربما اتخاذ إجراءات رسمية بحق الأخطاء المرتكبة.

وتُقام مباراة الإياب في 14 نيسان في مدريد.