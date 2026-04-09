15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
رياضة
جدل تحكيمي يدفع برشلونة لتقديم شكوى رسمية إلى يويفا
09-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم نادي
برشلونة
شكوى رسمية إلى
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
(يويفا)، احتجاجاً على ما اعتبره خطأً تحكيمياً مؤثراً خلال خسارته أمام أتلتيكو
مدريد
بنتيجة 0-2، في ذهاب ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
.
وأوضح النادي في بيانه أن قراراً تحكيمياً في الدقيقة 55 خالف لوائح اللعبة وأثر بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها، وتحديداً في لقطة داخل منطقة الجزاء بعد أن لمس مدافع أتلتيكو البديل مارك بوبيل
الكرة
بيده إثر تمريرة من حارس مرماه خوان موسو خلال ركلة مرمى.
ولم يحتسب الحكم الروماني إستفان كوفاتش أي مخالفة، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما أثار اعتراض لاعبي برشلونة والجهاز الفني.
مدرب برشلونة الألماني هانزي
فليك
عبّر عن غضبه من القرار بعد المباراة، معتبراً أن اللقطة كانت تستوجب ركلة جزاء وبطاقة حمراء، وأنها كانت قادرة على تغيير مجرى اللقاء.
من جهته
، أكد نادي برشلونة في بيانه أن ما حدث يُعد خطأً تحكيمياً وتقنياً خطيراً، مطالباً بفتح تحقيق والاطلاع على تسجيلات الحكم، وربما اتخاذ إجراءات رسمية بحق الأخطاء المرتكبة.
وتُقام مباراة الإياب في 14 نيسان في مدريد.
