رياضة
رونالدو يحسم الجدل.. أهداف البطولة العربية في رصيده (صورة)
10-04-2026
حسم النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
الجدل بشأن أهدافه في كأس
الملك سلمان
للأندية العربية، بعد تداول أنباء عن أنها لم تكن محتسبة في سجله التهديفي.
وكان رونالدو قد سجل 6 أهداف في البطولة، قاد بها النصر إلى التتويج باللقب، الذي يبقى حتى الآن الوحيد له مع "العالمي".
وخلال الأيام الماضية، انتشرت تقارير تحدثت عن أن
الاتحاد الدولي لكرة القدم
اعترف أخيرا بأهداف رونالدو في البطولة العربية، لتُضاف إلى رصيده في سباق الوصول إلى 1000 هدف.
لكن مراجعة السجلات أظهرت أن هذه الأهداف كانت مدرجة أساسا
منذ فترة
، وليست إضافة جديدة كما جرى تداوله.
ورد رونالدو بطريقته الخاصة، عبر تعليق مقتضب على أحد المنشورات في "إنستغرام"، كتب فيه: "القبول فضيلة"، في إشارة إلى ضرورة التسليم بالأرقام الرسمية.
وبحسب الإحصاءات، رفع رونالدو رصيده إلى 967 هدفا في مسيرته الاحترافية بعد احتساب أهداف البطولة العربية، ليواصل مطاردة الحاجز التاريخي المتمثل في 1000 هدف.
كما سجل 117 هدفا مع النصر في المباريات الرسمية، إضافة إلى 6 أهداف في البطولة العربية، ليعزز موقعه كأحد أبرز نجوم الفريق.
ويبقى التتويج بلقب البطولة العربية أبرز إنجازات رونالدو مع النصر حتى الآن، إلى جانب فوزه بلقب هداف الدوري السعودي في موسمين متتاليين، بما يؤكد استمرارية تألقه. (روسيا اليوم)
