خاص

نتائج هزّت العمالقة.. ليالٍ قلبت موازين "دوري أبطال أوروبا"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-04-2026 | 08:30
نتائج هزّت العمالقة.. ليالٍ قلبت موازين دوري أبطال أوروبا
 لم تعد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كما بدت قبل صافرة البداية. كل ما قيل عن الثأر وردّ الاعتبار بقي موجوداً، لكن النتائج حوّلته إلى شيء أكثر قسوة، ففرق فرضت شخصيتها، في حين أنّ أخرى سقطت في امتحان التفاصيل. بايرن ميونيخ خرج من برنابيو بفوز 2-1 على ريال مدريد، باريس سان جيرمان أسقط ليفربول 2-0، أتلتيكو مدريد ضرب برشلونة 2-0 في عقر داره، وأرسنال عاد من لشبونة بفوز متأخر 1-0 على سبورتينغ. بهذه الصورة، انتهى الذهاب من دون أن يُحسم شيئاً نهائياً، لكنه كشف بوضوح من دخل الدور بعقلية البطل ومن دخله محمولاً على السمعة فقط.

المشهد الأوضح كان في مدريد، لأن بايرن لم يفز فقط، بل بدا أكثر تماسكاً ونضجاً. الفريق الألماني لعب بثقة، عرف متى يضغط ومتى يضرب، وخرج بأفضلية مستحقة بعدما سجل لويس دياز وهاري كين هدفي المباراة، فيما قلّص كيليان مبابي الفارق لريال مدريد. ورغم كل هذا، فإنّ ريال مدريد اعتاد أن يؤجل النتيجة الحاسمة إلى آخر لحظات المباريات، لكن المشكلة أن بايرن هذه المرة لا يبدو مرتبكاً أمام اسم الملكي، بل يتصرف كفريق يعرف تماماً أين يوجع خصمه. وهذا بحد ذاته أخطر ما في ليلة برنابيو.

وفي باريس، ظهر الفارق بين فريق يصعد تدريجياً نحو صورته المثالية، وآخر يتراجع في اللحظة الأسوأ. باريس سان جيرمان لم يهزم ليفربول بالنتيجة فقط، بل هزمه في الإيقاع والثقة والشخصية. الفوز 2-0 منح فريق لويس إنريكي أفضلية مهمة، لكنه قال أيضاً إن باريس بات أقل فوضى وأكثر نضجاً في إدارة المباريات الكبرى، فيما بدا ليفربول فاقداً للحلول، عاجزاً عن فرض حضوره، وحتى نجومه لم يتركوا الأثر المنتظر. صحيح أن "أنفيلد" يملك سحره، لكن الواقع أن باريس دخل الإياب وهو يبدو أقرب إلى فريق يعرف ماذا يريد وكيف يصل إليه.

أما ضربة برشلونة فكانت الأقسى نفسياً. الخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد لم تكن مجرد كبوة، بل أعادت طرح الأسئلة القديمة نفسها: هل يملك برشلونة ما يكفي من الصلابة حين تتحول المباراة إلى معركة أعصاب؟

الطرد الذي تعرض له باو كوبارسي غيّر ملامح اللقاء، لكن أتلتيكو أيضاً عرف كيف يستثمر لحظته ويستغلها، فسجل عبر خوليان ألفاريز ثم ألكسندر سورلوث هدفي المباراة، وخرج بنتيجة تعكس شخصية فريق دييغو سيميوني الطامح منذ عشرات السنوات للقب الاغلي أوروبيا.

أرسنال، على عكس البقية، لم يقدّم العرض الأكثر بريقاً، لكنه قدّم درساً في الفرق التي تريد الذهاب بعيداً. الفريق اللندني لم ينهَر حين تأخرت الحلول، ولم يفقد توازنه في مباراة معقدة، بل انتظر فرصته وخطفها. وهذا النوع من الانتصارات غالباً ما يكون أهم من الأداء الجميل، لأنه يكشف أن الفريق بدأ يتعلم كيف يعيش الأدوار الإقصائية ويحضّر لمباريات الاياب، تماما كما فعل مع ريال مدريد العام الماضي بعدما أقصاه بطريقة مفاجئة.

خلاصة مباريات الذهاب أن البطولة بدأت تفرز شخصياتها الحقيقية. بايرن وباريس وأتلتيكو خرجوا بانتصارات تحمل معنى أكبر من الأرقام، لأنها منحتهم هيبة قبل الإياب. أرسنال تقدم بهدوء، لكنه تقدم في التوقيت الصحيح. وفي الجهة المقابلة، لم تعد مهمة ريال مدريد وليفربول وبرشلونة مجرد تعويض نتيجة، بل استعادة صورة اهتزت في لحظة حساسة. لهذا سيكون الإياب أكثر شراسة، لأن المسألة لم تعد فقط من يتأهل، بل من يثبت أنه ما زال يستحق البقاء بين كبار أوروبا.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاسوب العملاق يتوقع نتائج دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. وهذا الفريق سيفوز باللقب
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أعلى اللاعبين أجراً في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
10/04/2026 13:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24

Advertisement
