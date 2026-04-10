|
رياضة
الاتحاد الأوروبي يوقف حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم
Lebanon 24
10-04-2026
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مباراة
برشلونة
وأتلتيكو
مدريد
في ذهاب ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
جدلاً تحكيمياً واسعاً، انتهى بأنباء عن اتخاذ
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
(يويفا) قراراً بإيقاف الحكم الروماني إستفان كوفاتش عن إدارة مباريات المسابقة حتى نهاية الموسم الحالي.
وجاء هذا القرار عقب اعتراض رسمي تقدم به نادي برشلونة ضد ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي" و"إزدواجية المعايير" خلال اللقاء الذي انتهى بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0.
وتركزت شكوى النادي الكتالوني على لقطتين حاسمتين؛ الأولى تتعلق بطرد المدافع باو كوبارسي في أواخر الشوط الأول، والثانية في الدقيقة 54 حين لمس لاعب أتلتيكو مارك بوبيل
الكرة
بيده داخل منطقة الجزاء دون احتساب ركلة جزاء أو تدخل تقنية الفيديو (VAR).
وأشار برشلونة في بيانه إلى أن هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، مطالباً بالتحقيق والاطلاع على محادثات طاقم التحكيم. ورغم قرار الإيقاف القاري المتداول، إلا أن اسم الحكم كوفاتش لا يزال مدرجاً ضمن قائمة الحكام الرسميين لكأس العالم 2026.
يُذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، حيث يسعى برشلونة لتعويض خسارته في ظل غياب مدافعه المطرود كوبارسي.
مواضيع ذات صلة
فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم
Lebanon 24
فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم
10/04/2026 15:41:04
10/04/2026 15:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يطلب من الدول الأعضاء مشاركة تقييمات أمن إمدادات النفط بحلول نهاية اليوم
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يطلب من الدول الأعضاء مشاركة تقييمات أمن إمدادات النفط بحلول نهاية اليوم
10/04/2026 15:41:04
10/04/2026 15:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يطلب من الدول الأعضاء مشاركة تقييمات أمن إمدادات النفط بحلول نهاية اليوم
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يطلب من الدول الأعضاء مشاركة تقييمات أمن إمدادات النفط بحلول نهاية اليوم
10/04/2026 15:41:04
10/04/2026 15:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الدبلوماسية تبقى الحل الوحيد ونطلب الوقف الفوري للهجمات وتوقف الأضرار بحق المدنيين
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الدبلوماسية تبقى الحل الوحيد ونطلب الوقف الفوري للهجمات وتوقف الأضرار بحق المدنيين
10/04/2026 15:41:04
10/04/2026 15:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
نتائج هزّت العمالقة.. ليالٍ قلبت موازين "دوري أبطال أوروبا"
Lebanon 24
نتائج هزّت العمالقة.. ليالٍ قلبت موازين "دوري أبطال أوروبا"
04:30 | 2026-04-10
10/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يعلن عن ثاني الراحلين بعد صلاح
Lebanon 24
ليفربول يعلن عن ثاني الراحلين بعد صلاح
03:36 | 2026-04-10
10/04/2026 03:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يحسم الجدل.. أهداف البطولة العربية في رصيده (صورة)
Lebanon 24
رونالدو يحسم الجدل.. أهداف البطولة العربية في رصيده (صورة)
01:50 | 2026-04-10
10/04/2026 01:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حيرة في هال سيتي.. جاكيروفيتش يدرس خطوة كولير التالية
Lebanon 24
حيرة في هال سيتي.. جاكيروفيتش يدرس خطوة كولير التالية
00:13 | 2026-04-10
10/04/2026 12:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل تحكيمي يدفع برشلونة لتقديم شكوى رسمية إلى يويفا
Lebanon 24
جدل تحكيمي يدفع برشلونة لتقديم شكوى رسمية إلى يويفا
23:00 | 2026-04-09
09/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
09/04/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
09/04/2026 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
04:30 | 2026-04-10
نتائج هزّت العمالقة.. ليالٍ قلبت موازين "دوري أبطال أوروبا"
03:36 | 2026-04-10
ليفربول يعلن عن ثاني الراحلين بعد صلاح
01:50 | 2026-04-10
رونالدو يحسم الجدل.. أهداف البطولة العربية في رصيده (صورة)
00:13 | 2026-04-10
حيرة في هال سيتي.. جاكيروفيتش يدرس خطوة كولير التالية
23:00 | 2026-04-09
جدل تحكيمي يدفع برشلونة لتقديم شكوى رسمية إلى يويفا
13:14 | 2026-04-09
إنجلترا تواجه نيوزيلندا وكوستاريكا قبل كأس العالم
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
10/04/2026 15:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 15:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 15:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
