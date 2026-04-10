الاتحاد الأوروبي يوقف حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم

10-04-2026 | 07:38
شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا جدلاً تحكيمياً واسعاً، انتهى بأنباء عن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قراراً بإيقاف الحكم الروماني إستفان كوفاتش عن إدارة مباريات المسابقة حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء هذا القرار عقب اعتراض رسمي تقدم به نادي برشلونة ضد ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي" و"إزدواجية المعايير" خلال اللقاء الذي انتهى بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0.
 
وتركزت شكوى النادي الكتالوني على لقطتين حاسمتين؛ الأولى تتعلق بطرد المدافع باو كوبارسي في أواخر الشوط الأول، والثانية في الدقيقة 54 حين لمس لاعب أتلتيكو مارك بوبيل الكرة بيده داخل منطقة الجزاء دون احتساب ركلة جزاء أو تدخل تقنية الفيديو (VAR).

وأشار برشلونة في بيانه إلى أن هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، مطالباً بالتحقيق والاطلاع على محادثات طاقم التحكيم. ورغم قرار الإيقاف القاري المتداول، إلا أن اسم الحكم كوفاتش لا يزال مدرجاً ضمن قائمة الحكام الرسميين لكأس العالم 2026.

يُذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، حيث يسعى برشلونة لتعويض خسارته في ظل غياب مدافعه المطرود كوبارسي.
