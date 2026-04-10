اتحاد الكرة السعودي: سنحمي نزاهة المنافسات

أكد ، أن اللجان المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالأحداث التي صاحبت المباراة التي أُقيمت بين فريقي والأهلي ضمن الجولة الـ29 من للمحترفين، وما أعقبها من تصاريح إعلامية.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم الإعلان عما يستجد وفق الإجراءات النظامية الرسمية، وذلك انطلاقاً من الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واحتراماً لاستقلالية عمل اللجان ومتطلبات والشفافية.

كما شدد على أن نزاهة المنافسة وحماية سمعة تمثلان التزاماً أساسياً، وواجباً نظامياً وفقاً لنظامه الأساسي ولوائحه المعتمدة.

وأكد الاتحاد في الوقت ذاته اعتزازه بكافة الأندية، وحرصه على العمل معها كشركاء في تطوير كرة القدم السعودية، ضمن منظومة تقوم على التكامل والمسؤولية المشتركة.