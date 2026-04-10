المدرب الأرجنتيني سيميوني يتجاهل شكوى برشلونة الأخيرة

تجاهل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الجدل الدائر حول فوز أتلتيكو على في ، موجهاً تركيزه إلى مباراة فريقه المقبلة أمام إشبيلية في ، السبت.

وكان برشلونة قد تقدم بشكوى إلى (يويفا) عقب خسارته أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ذهاب ربع النهائي، في لقاء شهد اعتراضات على قرارات تحكيمية.

وقال سيميوني تعليقاً على الشكوى: «أحترم الجميع، نحن في مدريد ومعتادون على مثل هذه المواقف، وهي لا تزعجنا إطلاقاً».

وبشأن مواجهة إشبيلية، أوضح أن وضع الفريق الأندلسي «أعمق بكثير»، مؤكداً أنه يكنّ للنادي تقديراً خاصاً باعتباره محطة مهمة في مسيرته.

واختتم سيميوني تصريحاته بالتأكيد على أهمية اللقاء، مشيراً إلى رغبة فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.