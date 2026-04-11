"انتظروه بعمر الـ 40".. هذا ما قاله يورغن كلوب عن محمد صلاح

أعلن المدرب أن النجم قادر على الاستمرار في اللعب وتسجيل الأهداف حتى عمر الأربعين، مؤكدا أن ما فعله الأخير مع الإنكليزي لن يتكرر أبداً.وأعلن صلاح انتهاء قصته التاريخية مع ليفربول الإنكليزي الشهر الماضي، إذ سيرحل عن ملعب " " نهاية الموسم الجاري بعدما حقق الكثير من البطولات منها الدوري الإنجليزي "مرتين" ودوري أبطال ، كما أصبح ثالث هداف في تاريخ النادي الأحمر خلف راش وروجر هانت.وقال كلوب، الذي عمل مع صلاح لمدة 7 سنوات، في مقابلة عبر مدونة اللاعب السابق بيتر كراوتش الصوتية: لم أر قط لاعباً يمتلك هذا المزيج من القدرة والعقلية والرغبة.وأضاف: بينما يحاول العديد من اللاعبين التحسن، ارتقى صلاح بمستواه إلى مستوى آخر، حيث كان يعمل باستمرار على إنهاء الهجمات وأدائه العام، حتى إنه قام ببناء مرمى في منزله للتدريب على تحسين جودة تحويل الفرص، مخصصاً ساعات لصقل مهاراته، وحقاً في كل موسم كنت ألاحظ أنه يضيف شيئاً جديداً مثل التحسن الفني أو طريقة جديدة لصناعة الأهداف وتسجيلها.وختم قائلا: "صلاح ما زال أمامه عدة سنوات أعلى المستويات، وفي سن الثالثة والثلاثين، أعتقد أن المهاجم المصري يمكنه الاستمرار بسهولة لخمس أو ست سنوات أخرى، محافظاً على أدائه وتأثيره حتى أواخر الثلاثينيات وربما حتى الأربعين."