رياضة

"انتظروه بعمر الـ 40".. هذا ما قاله يورغن كلوب عن محمد صلاح

Lebanon 24
11-04-2026 | 04:00
أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب أن النجم المصري محمد صلاح قادر على الاستمرار في اللعب وتسجيل الأهداف حتى عمر الأربعين، مؤكدا أن ما فعله الأخير مع ليفربول الإنكليزي لن يتكرر أبداً.

وأعلن صلاح انتهاء قصته التاريخية مع ليفربول الإنكليزي الشهر الماضي، إذ سيرحل عن ملعب "أنفيلد" نهاية الموسم الجاري بعدما حقق الكثير من البطولات منها الدوري الإنجليزي "مرتين" ودوري أبطال أوروبا، كما أصبح ثالث هداف في تاريخ النادي الأحمر خلف إيان راش وروجر هانت.

وقال كلوب، الذي عمل مع صلاح لمدة 7 سنوات، في مقابلة عبر مدونة اللاعب السابق بيتر كراوتش الصوتية: لم أر قط لاعباً يمتلك هذا المزيج الفريد من القدرة والعقلية والرغبة.

وأضاف: بينما يحاول العديد من اللاعبين التحسن، ارتقى صلاح بمستواه إلى مستوى آخر، حيث كان يعمل باستمرار على إنهاء الهجمات وأدائه العام، حتى إنه قام ببناء مرمى في منزله للتدريب على تحسين جودة تحويل الفرص، مخصصاً ساعات لصقل مهاراته، وحقاً في كل موسم كنت ألاحظ أنه يضيف شيئاً جديداً مثل التحسن الفني أو طريقة جديدة لصناعة الأهداف وتسجيلها.

وختم قائلا: "صلاح ما زال أمامه عدة سنوات أعلى المستويات، وفي سن الثالثة والثلاثين، أعتقد أن المهاجم المصري يمكنه الاستمرار بسهولة لخمس أو ست سنوات أخرى، محافظاً على أدائه وتأثيره حتى أواخر الثلاثينيات وربما حتى الأربعين."
 
Advertisement
الألماني يورغن كلوب

دوري أبطال أوروبا

المصري محمد صلاح

المصري محمد

يورغن كلوب

محمد صلاح

ليفربول

إنكليزي

تابع
