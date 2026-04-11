هكذا دخل ليبرون جيمس تاريخ الـNBA

حقق نجم فريق ليكرز، ، إنجازًا تاريخيًا جديدًا في الأميركي للمحترفين (NBA)، بعدما أصبح رابع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 12000 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الاحترافية.

وجاء الإنجاز خلال مباراة فريقه أمام صنز، حيث قدّم تمريرته الحاسمة رقم 12000 في الربع الأول، بعد كرة مرتدة دفاعية أرسلها بتمريرة طويلة إلى دياندري أيتون الذي نجح في تسجيلها قبل 7 دقائق و49 ثانية من نهاية الفترة.

ويُعد جيمس رابع لاعب فقط يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري، بعد كل من (15806 تمريرات)، وكريس بول (12552 تمريرة)، وجيسون كيد (12091 تمريرة).

وأنهى جيمس المباراة بـ12 تمريرة حاسمة و28 نقطة، ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوز كبير على فينكس صنز بنتيجة 101-73، رافعًا رصيده الإجمالي إلى 12010 تمريرات حاسمة.

ويبلغ جيمس من العمر 41 عامًا، ويواصل تقديم مستويات مميزة هذا الموسم بمعدل 7.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، ما يعزز احتمالات تقدمه أكثر في قائمة أفضل صانعي اللعب في تاريخ الدوري.