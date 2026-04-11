الجزائر إلى مونديال 2026 بطموحات أعلى

رفع ، وليد صادي، سقف طموحات منتخب بلاده، الذي يستعدُّ للمشارَكة في مونديال 2026، الذي سيُقام بأميركا وكندا والمكسيك، الصيف المقبل.

وقال صادي: «نحضر بكل جدية للمشارَكة في المونديال. بعدما حققنا هدف التأهل رفقة ، الآن سنرفع سقف الطموحات».

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في إلى مونديال 2014، وفيها بلغ دور الـ16 قبل أن يُقصَى على يد المنتخب الألماني بعد الخسارة 1 - 2 الذي تُوِّج لاحقاً باللقب في مباراة قوية امتدت إلى الوقت الإضافي.

من جهة أخرى، كشف صادي، عن مفاوضات مع منتخب لم يتأهَّل لكأس العالم لمواجهته ودياً يوم 10 حزيران بمدينة كانساس سيتي الأميركية، مؤكداً المواجهة الودية أمام في الثالث من الشهر نفسه بمدينة روتردام.

يذكر أن قرعة المونديال، أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات (حامل اللقب)، والنمسا والأردن.