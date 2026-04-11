بالفيديو..لاعب كرة السلّة علي حيدر ينعى شقيقه

نعى لاعب منتخب ونادي – لكرة السلة، علي حيدر، شقيقه حسن، الذي استشهد بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت مدينة قانا في .

ونشر علي حيدر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” قال فيه: “أخي ، لكنه لم يستشهد. أخي قُتل… قُتل أخي على يد عدوّ لا يفرّق بين كبير وصغير. أخي قُتل على يد عدوّ لا يشبع من والقتل والخوف والتهجير. أخي قُتل على يد من لا يميّز بين لونٍ ودين. أخي قُتل لأنه كان يحبّ أرضه ورزقه والناس الذين أحبّهم كعائلته، والذين جاء من كندا لأجلهم”.

وأضاف: “أخي لم يُقتل لأنه مقاوم أو مجاهد، بل قُتل لأنه بطل. لم يحتمل أن يرى عاملاً أفريقياً مصاباً جرّاء مسيّرة، لم يتحمّل أن يراه يموت أمامه، فبادر إلى مساعدته وحمله ونقله إلى المستشفى، غير آبه بأنه قد يكون الهدف التالي، وأن يلقى المصير نفسه”.

وتابع حيدر: “أخي قُتل لأنه كان صاحب عزّة وكرامة وإنسانية ووطنية. أخي رحل، لكن بقيت مآثره. أخي قُتل كما قُتل هؤلاء الشباب والأطفال والنساء والأبرياء، كباراً وصغاراً… مثل اثني عشر شاباً في النبطية بالأمس، ومثل 300 شهيد قبل 3 أيام، ومثل 2000 شهيد منذ بداية الحرب… ومثلهم كثر عبر السنوات… والمجرم واحد”.

وأكمل: “اليوم أصبح بإمكاني أن أعزّيكم وأن أعزّي كل أب وأم، كل أخت وأخ، كل زوجة وكل عائلة موجوعة. كل شهيد غالٍ على أهله، وكل دم غالٍ، مسلماً كان أم مسيحياً، سنّياً أم شيعياً… كل إنسان، كل لبناني”.

وتوجّه حيدر إلى شقيقه برسالة مؤثرة: “أخي، يؤلمني أنني لم أستطع أن أكون إلى جانبك وأنت تُدفن. يؤلمني دمك ودم كل لبناني. ومن دمك يا أخي، ومن دم كل لبناني، أطالب بألا تتفاوض إلا بعد وقف إطلاق النار، حتى لا يسقط ضحايا أبرياء مثل أخي. دم أخي ليس رخيصاً، ودم كل لبناني ليس رخيصاً. أخي غال على قلبي، وكل إنسان لديه من هو غال عليه”.

وشكر حيدر الجميع على محبتهم ودعمهم ورسائلهم، “التي قوّتني، وأسأل الله أن يقدّرني على الرد على كل واحد منكم فرداً فرداً”.

وختم حيدر حديثه: “لا أوصيكم إلا أن تعلّموا أبناءكم وأبناء أبنائكم أن يكرهوا من الآن إلى يوم الدين. وأتمنى أن نصير يداً واحدة للتغلب على العدو الغاشم. حفظ الله الجميع”.