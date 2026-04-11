تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بالفيديو..لاعب كرة السلّة علي حيدر ينعى شقيقه

Lebanon 24
11-04-2026 | 10:30
A-
A+
بالفيديو..لاعب كرة السلّة علي حيدر ينعى شقيقه
بالفيديو..لاعب كرة السلّة علي حيدر ينعى شقيقه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نعى لاعب منتخب لبنان ونادي الحكمةبيروت لكرة السلة، علي حيدر، شقيقه حسن، الذي استشهد بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت مدينة قانا في جنوب لبنان.

ونشر علي حيدر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” قال فيه: “أخي شهيد، لكنه لم يستشهد. أخي قُتل… قُتل أخي على يد عدوّ لا يفرّق بين كبير وصغير. أخي قُتل على يد عدوّ لا يشبع من الدم والقتل والخوف والتهجير. أخي قُتل على يد من لا يميّز بين لونٍ ودين. أخي قُتل لأنه كان يحبّ أرضه ورزقه والناس الذين أحبّهم كعائلته، والذين جاء من كندا لأجلهم”.

وأضاف: “أخي لم يُقتل لأنه مقاوم أو مجاهد، بل قُتل لأنه بطل. لم يحتمل أن يرى عاملاً أفريقياً مصاباً جرّاء مسيّرة، لم يتحمّل أن يراه يموت أمامه، فبادر إلى مساعدته وحمله ونقله إلى المستشفى، غير آبه بأنه قد يكون الهدف التالي، وأن يلقى المصير نفسه”.

وتابع حيدر: “أخي قُتل لأنه كان صاحب عزّة وكرامة وإنسانية ووطنية. أخي رحل، لكن بقيت مآثره. أخي قُتل كما قُتل هؤلاء الشباب والأطفال والنساء والأبرياء، كباراً وصغاراً… مثل اثني عشر شاباً في النبطية بالأمس، ومثل 300 شهيد قبل 3 أيام، ومثل 2000 شهيد منذ بداية الحرب… ومثلهم كثر عبر السنوات… والمجرم واحد”.

وأكمل: “اليوم أصبح بإمكاني أن أعزّيكم وأن أعزّي كل أب وأم، كل أخت وأخ، كل زوجة وكل عائلة موجوعة. كل شهيد غالٍ على أهله، وكل دم غالٍ، مسلماً كان أم مسيحياً، سنّياً أم شيعياً… كل إنسان، كل لبناني”.

وتوجّه حيدر إلى شقيقه برسالة مؤثرة: “أخي، يؤلمني أنني لم أستطع أن أكون إلى جانبك وأنت تُدفن. يؤلمني دمك ودم كل لبناني. ومن دمك يا أخي، ومن دم كل لبناني، أطالب الحكومة اللبنانية بألا تتفاوض إلا بعد وقف إطلاق النار، حتى لا يسقط ضحايا أبرياء مثل أخي. دم أخي ليس رخيصاً، ودم كل لبناني ليس رخيصاً. أخي غال على قلبي، وكل إنسان لديه من هو غال عليه”.

وشكر حيدر الجميع على محبتهم ودعمهم ورسائلهم، “التي قوّتني، وأسأل الله أن يقدّرني على الرد على كل واحد منكم فرداً فرداً”.

وختم حيدر حديثه: “لا أوصيكم إلا أن تعلّموا أبناءكم وأبناء أبنائكم أن يكرهوا إسرائيل من الآن إلى يوم الدين. وأتمنى أن نصير يداً واحدة للتغلب على العدو الغاشم. حفظ الله الجميع”.

مواضيع ذات صلة
الحكومة اللبنانية

جنوب لبنان

اللبنانية

إسرائيل

أفريقيا

بيروت

الحكمة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24