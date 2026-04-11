رياضة

عقوبات مشددة على الأهلي تشعل الجدل في الدوري المصري

Lebanon 24
11-04-2026 | 13:02
عقوبات مشددة على الأهلي تشعل الجدل في الدوري المصري
عقوبات مشددة على الأهلي تشعل الجدل في الدوري المصري photos 0
وجه النادي الأهلي المصري اليوم السبت خطابا رسميا إلى كل من رابطة الأندية المحترفة، ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بإلغاء العقوبات الأخيرة الصادرة ضد النادي ولاعبيه وجهازه الفني.

وقررت لجنة المسابقات الأسبوع الماضي فرض جملة من العقوبات على الأهلي عقب أحداث مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري للمحترفين.

وقررت اللجنة بعد النظر في أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لأربع مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بعد الاعتداء على حكم المباراة محمود وفا بالدفع والجذب و2500 جنيه بسبب الطرد في نفس المباراة. 


أما وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فتعرض للإيقاف لمباراة واحدة للسلوك غير الرياضي والاعتراض على طاقم التحكيم، كما شملت القرارات غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه. 

وأعلن النادي الأهلي اليوم السبت أنه توجه إلى رابطة الأندية المحترفة ولجنة التظلمات في 11 نيسان 2026، بخطاب رسمي لإلغاء أو تخفيف هذه العقوبات.

وقال النادي على موقعه الرسمي الإلكتروني: "تقدم النادي الأهلي صباح اليوم السبت إلى كل من رابطة الأندية المحترفة، ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخطاب تظلم من القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات والتي نصت على إيقاف الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، مباراة واحدة، وإيقاف محمد الشناوي أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه.


وطالب الأهلي، وفق البيان ذاته، في تظلمه للجهتين بإلغاء القرارات المشار إليها بعد ثبوت الخصومة مع حكم المباراة محمود وفا، وتقديم الأهلي ولاعبيه شكوى ضده إلى لجنة الانضباط".

ووفقا لبيان الأهلي، فإن الحكم محمود وفا ارتكب تجاوزا في حق لاعبي الأهلي الشناوي وتريزيغيه وحسين الشحات بالألفاظ غير اللائقة والدفع باليد في سابقة خطيرة في الملاعب المصرية، بحسب وصفه.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري للمحترفين برصيد 41 نقطة ويلعب اليوم السبت أمام سموحة في الجولة الثانية من مرحلة التتويج باللقب. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الفيحاء يعرقل الأهلي ويشعل صراع القمة في دوري روشن
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 14:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حارس الأهلي السنغالي يسجل رقمًا قياسيًا في الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 14:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة من ترامب تشعل الجدل
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 14:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 14:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لكرة القدم

صباح اليوم

كرة القدم

العقوبات

المصرية

بات على

الرياض

رياضي

تابع
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-04-12
Lebanon24
02:00 | 2026-04-12
Lebanon24
23:00 | 2026-04-11
Lebanon24
16:03 | 2026-04-11
Lebanon24
10:30 | 2026-04-11
Lebanon24
10:00 | 2026-04-11
