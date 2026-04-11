النادي الإفريقي يقترب من اللقب بعد تعادل مهم في الجولة 25

انفرد النادي الإفريقي مؤقتا بصدارة الدوري للمحترفين بعد تعادله مع الاتحاد المنستيري اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.



وعلى ملعب بن جنات في المنستير، لم ينجح الإفريقي في تحقيق انتصاره الخامس تواليا في الدوري ولكنه حصل على نقطة التعادل التي منحته الأسبقية على شريكه في الصدارة، الترجي بنقطة واحدة بعد مباراة شهدت مستوى فنيا رفيعا خاصة من الإفريقي لكن تألق حارس المنستيري حال دون عودة الضيوف بنقاط الفوز.



وتبادل الفريقان السيطرة في شوطي المباراة لكن الفرص الأبرز كانت من جانب فراس شواط وبلال آيت مالك وأسامة بوقرة من جانب النادي الإفريقي الذي هدد مرمى أصحاب الأرض حتى النهاية لكنه عجز عن هز الشباك.



وأتيحت للبديل أسامة بوقرة أخطر فرصة في المباراة عندما تلقى تمريرة داخل مناطق الجزاء من فراس شواط لكن كرته علت العارضة بقليل قبل أن يعلن الحكم حسني النايلي عن نهاية المواجهة بالتعادل السلبي.



ورفع الإفريقي رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة متقدما بنقطة عن الترجي لكنه لعب مباراة واحدة أكثر من غريمه.



وفي المقابل حافظ المنستيري على مركزه الخامس برصيد 39 نقطة من 25 مباراة.



وفي مواجهة أخرى لحساب الجولة ذاتها، سقط النجم الساحلي في فخ الخسارة 3 ـ 1 أمام مضيفه الأولمبي الباجي لتتضاءل حظوظه في خوض مسابقة إفريقية الموسم المقبل.



وبادر أسامة عبيد بافتتاح التسجيل للنجم في الشوط الأول لكن لاعبي الباجي سجلوا 3 أهداف كاملة ليرفعوا رصيدهم إلى 25 نقطة في لينعش حظوظه في ضمان البقاء.



أما النجم الساحلي فقد تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه الخسارة الثامنة هذا الموسم.



وتعادل الملعب التونسي في ملعب باردو أمام النادي البنزرتي بهدف لمثله، وسجل للملعب يسري الضيفلاوي في الدقيقة الـ23 وعادل للنادي البنزرتي أيندي في الدقيقة الثلاثين.



وتقام غدا الأحد مباراتان من الجولة الخامسة والعشرين إذ يلعب الصفاقسي مع سليمان ونجم المتلوي مع مستقبل المرسى على أن تختتم الجولة بمواجهة بين الترجي التونسي والترجي الجرجيسي. (ارم نيوز)



