تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

النادي الإفريقي يقترب من اللقب بعد تعادل مهم في الجولة 25

Lebanon 24
11-04-2026 | 23:00
A-
A+

النادي الإفريقي يقترب من اللقب بعد تعادل مهم في الجولة 25
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انفرد النادي الإفريقي مؤقتا بصدارة الدوري التونسي للمحترفين بعد تعادله مع الاتحاد المنستيري اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وعلى ملعب بن جنات في المنستير، لم ينجح الإفريقي في تحقيق انتصاره الخامس تواليا في الدوري ولكنه حصل على نقطة التعادل التي منحته الأسبقية على شريكه في الصدارة، الترجي بنقطة واحدة بعد مباراة شهدت مستوى فنيا رفيعا خاصة من الإفريقي لكن تألق حارس المنستيري عبد السلام حلاوي حال دون عودة الضيوف بنقاط الفوز.

وتبادل الفريقان السيطرة في شوطي المباراة لكن الفرص الأبرز كانت من جانب فراس شواط وبلال آيت مالك وأسامة بوقرة من جانب النادي الإفريقي الذي هدد مرمى أصحاب الأرض حتى النهاية لكنه عجز عن هز الشباك.

وأتيحت للبديل أسامة بوقرة أخطر فرصة في المباراة عندما تلقى تمريرة داخل مناطق الجزاء من فراس شواط لكن كرته علت العارضة بقليل قبل أن يعلن الحكم حسني النايلي عن نهاية المواجهة بالتعادل السلبي.

ورفع الإفريقي رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة متقدما بنقطة عن الترجي لكنه لعب مباراة واحدة أكثر من غريمه.

وفي المقابل حافظ المنستيري على مركزه الخامس برصيد 39 نقطة من 25 مباراة.

وفي مواجهة أخرى لحساب الجولة ذاتها، سقط النجم الساحلي في فخ الخسارة 3 ـ 1 أمام مضيفه الأولمبي الباجي لتتضاءل حظوظه في خوض مسابقة إفريقية الموسم المقبل.

وبادر أسامة عبيد بافتتاح التسجيل للنجم في الشوط الأول لكن لاعبي الباجي سجلوا 3 أهداف كاملة ليرفعوا رصيدهم إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر لينعش حظوظه في ضمان البقاء. 

أما النجم الساحلي فقد تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه الخسارة الثامنة هذا الموسم.

وتعادل الملعب التونسي في ملعب باردو أمام النادي البنزرتي بهدف لمثله، وسجل للملعب يسري الضيفلاوي في الدقيقة الـ23 وعادل للنادي البنزرتي أيندي في الدقيقة الثلاثين.

وتقام غدا الأحد مباراتان من الجولة الخامسة والعشرين إذ يلعب الصفاقسي مع سليمان ونجم المتلوي مع مستقبل المرسى على أن تختتم الجولة بمواجهة بين الترجي التونسي والترجي الجرجيسي. (ارم نيوز)
المركز الثالث عشر

عبد السلام

ارم نيوز

التونسي

حلاوي

الصفا

تونسي

راتان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24