عرض ناري لبايرن يعزز صدارته ويقربه من التتويج

اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه سانت باولي بخماسية نظيفة اليوم السبت في الدرجة الأولى الألماني، ليحطم بذلك الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، وذلك قبل 5 جولات كاملة عن نهاية السباق.



وحقق فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني جملة من الإنجازات، فبجانب تجاوز 100 هدف في الدوري حتى الآن، عزز النادي البافاري صدارته للترتيب بفارق 12 نقطة مع تبقي 5 مباريات ليقترب من حسم اللقب.



وبات فريق باير ن ميونخ، الذي سيستضيف الأسبوع المقبل في إياب دور الثمانية بعد فوزه 2-1 في ، قريبا جدا من لقب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة.





واستغل البايرن تجمد رصيد ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، عند 64 نقطة بعد خسارته 1-صفر على أرضه أمام باير ليفركوزن، ما يعني أن رفاق النجم الفرنسي أوليسه يحتاجون إلى 3 نقاط أخرى للتتويج رسميا.



وبهدف بضربة رأس سجله جمال موسيالا في الدقيقة التاسعة، عادل الضيوف الرقم القياسي البالغ 101 من الأهداف في موسم واحد، والمسجل أيضا باسم بايرن في موسم 1971-1972.



لكن بايرن سجل هدفين آخرين في غضون وقت قصير، عن طريق ليون غوريتسكا في الدقيقة 53 ومايكل أوليسي بعدها بدقيقة واحدة، ليتجاوز بايرن الرقم القياسي السابق ويضمن النقاط الثلاث.



وأضاف السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 65 قبل أن يسجل رافائيل جويريرو الهدف الخامس لتصبح النتيجة 5-صفر، حيث كان المدرب فينسن كومباني قد أراح مجموعة من اللاعبين، بما في ذلك المهاجم البارز هاري كين.



ولا يزال بايرن في السباق على ثلاثة ألقاب، وسيواجه ليفركوزن في الدور نصف النهائي كأس يوم 22 نيسان الجاري. (ارم نيوز)



