تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

حدثٌ تاريخي في الملاعب الألمانية.. امرأة تقود فريقاً للرجال لأول مرة!

Lebanon 24
12-04-2026 | 04:51
A-
A+
حدثٌ تاريخي في الملاعب الألمانية.. امرأة تقود فريقاً للرجال لأول مرة!
حدثٌ تاريخي في الملاعب الألمانية.. امرأة تقود فريقاً للرجال لأول مرة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل نادي يونيون برلين التاريخ كأول فريق في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) يعين امرأة في منصب المدرب الأول، في خطوة وصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأعلن النادي تعيين ماري لويز إيتا لتتولى قيادة الفريق بصفة مؤقتة، بعد قرار الإدارة إقالة الجهاز الفني السابق بسبب تراجع النتائج. وتعد إيتا، التي كانت تعمل ضمن الجهاز الفني المساعد، من الكفاءات التدريبية الصاعدة في ألمانيا، حيث تدرجت في العمل مع فرق الشباب قبل أن يتم اختيارها لهذه المهمة الحساسة في الفريق الأول.

ويأتي هذا القرار لكسر القيود التقليدية في عالم كرة القدم للرجال، حيث يراهن النادي على قدرات إيتا الفنية والقيادية لإخراج الفريق من أزمة النتائج التي يعاني منها.
 
وقد حظيت هذه الخطوة بإشادات واسعة من الأوساط الرياضية الألمانية، التي رأت فيها انتصاراً للمرأة في مجال التدريب الرياضي وخطوة نحو مزيد من الشمولية في "الساحرة المستديرة".
رياضة

متفرقات

لكرة القدم

الألمانية

كرة القدم

الأوروبي

ألمانيا

الرياض

أوروبي

رياضي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24