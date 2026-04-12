رياضة
حدثٌ تاريخي في الملاعب الألمانية.. امرأة تقود فريقاً للرجال لأول مرة!
Lebanon 24
12-04-2026
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل نادي يونيون
برلين
التاريخ كأول فريق في الدوري الألماني
لكرة القدم
(البوندسليغا) يعين امرأة في منصب المدرب الأول، في خطوة وصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وأعلن النادي تعيين ماري لويز إيتا لتتولى قيادة الفريق بصفة مؤقتة، بعد قرار الإدارة إقالة الجهاز الفني السابق بسبب تراجع النتائج. وتعد إيتا، التي كانت تعمل ضمن الجهاز الفني المساعد، من الكفاءات التدريبية الصاعدة في
ألمانيا
، حيث تدرجت في العمل مع فرق الشباب قبل أن يتم اختيارها لهذه المهمة الحساسة في الفريق الأول.
ويأتي هذا القرار لكسر القيود التقليدية في عالم
كرة القدم
للرجال، حيث يراهن النادي على قدرات إيتا الفنية والقيادية لإخراج الفريق من أزمة النتائج التي يعاني منها.
وقد حظيت هذه الخطوة بإشادات واسعة من الأوساط الرياضية
الألمانية
، التي رأت فيها انتصاراً للمرأة في مجال التدريب الرياضي وخطوة نحو مزيد من الشمولية في "الساحرة المستديرة".
