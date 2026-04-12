رياضة
رفائيل لياو يسخر من الحكم.. والأخير يرد بطريقته
Lebanon 24
12-04-2026
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
مني فريق
ميلان
بهزيمة مفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمام أودينيزي بثلاثة أهداف من دون رد مساء أمس السبت ضمن الجولة 32 من
الدوري الإيطالي لكرة القدم
.
وتقدم الضيوف بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع
الإيطالي
دافيد بارتيساغي في الدقيقة 27 خطأ في مرماه. ومن ثم أضاف أودنيزي هدفين آخرين بواسطة كل من اللاعبين:
الهولندي
يورغن إيكيلينكامب والفرنسي آرثر عطا في الدقيقتين (37، 71) على الترتيب، في ملعب "سان سيرو".
وشهدت الدقيقة 16 طالب
البرتغالي
رفائيل لياو جناح فريق ميلان باحتساب خطأ بعد سقوطه على الأرض إثر احتكاك مع أحد لاعبي الخصم، بالقرب من منطقة جزاء نادي أودينيزي.
لكن الحكم ماتيو ماركيتي كان له رأي مخالف فقد احتسب الخطأً لصالح نادي أودينيزي، مما أثار استغراب لياو الذي صفق للحكم كتعبير عن السخرية من قراره.
حينها، أشهر ماتيو ماركيتي البطاقة الصفراء في وجه رفائيل لياو، ورد عليه بذات الطريقة، إذ صفق الحكم للاعب، في إشارة إلى سبب حصوله على البطاقة. (روسيا اليوم)
