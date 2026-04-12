رفائيل لياو يسخر من الحكم.. والأخير يرد بطريقته

مني فريق بهزيمة مفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمام أودينيزي بثلاثة أهداف من دون رد مساء أمس السبت ضمن الجولة 32 من .

وتقدم الضيوف بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع دافيد بارتيساغي في الدقيقة 27 خطأ في مرماه. ومن ثم أضاف أودنيزي هدفين آخرين بواسطة كل من اللاعبين: يورغن إيكيلينكامب والفرنسي آرثر عطا في الدقيقتين (37، 71) على الترتيب، في ملعب "سان سيرو".



وشهدت الدقيقة 16 طالب رفائيل لياو جناح فريق ميلان باحتساب خطأ بعد سقوطه على الأرض إثر احتكاك مع أحد لاعبي الخصم، بالقرب من منطقة جزاء نادي أودينيزي.

لكن الحكم ماتيو ماركيتي كان له رأي مخالف فقد احتسب الخطأً لصالح نادي أودينيزي، مما أثار استغراب لياو الذي صفق للحكم كتعبير عن السخرية من قراره.



حينها، أشهر ماتيو ماركيتي البطاقة الصفراء في وجه رفائيل لياو، ورد عليه بذات الطريقة، إذ صفق الحكم للاعب، في إشارة إلى سبب حصوله على البطاقة. (روسيا اليوم)