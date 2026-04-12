ضربة لمودرن سبورت.. أحمد مصطفى يغيب بعد كسر في اليد

مودرن سبورت إصابة لاعبه بكسر في اليد، بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق.



ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب فترة مقبلة من أجل الخضوع للعلاج والتأهيل.



ويحتل مودرن سبورت المركز السادس في من الدوري المصري، الخاصة بالمنافسة على الهروب من الهبوط، برصيد 26 نقطة.



ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره الجونة الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من مجموعة تفادي الهبوط.



وكان أحمد مصطفى قد انضم إلى مودرن سبورت قادماً من سموحة.

