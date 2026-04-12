هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟

12-04-2026 | 16:27
هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟
يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتمال انسحاب إيران من كأس العالم 2026، عبر طرح فكرة جديدة قد تعيد الأمل إلى منتخبَي إيطاليا والإمارات للمشاركة في البطولة.

ورغم سقوط إيطاليا أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في نهائي الملحق الأوروبي، وما رافق ذلك من تراجع لآمال "الآزوري" في العودة إلى المونديال، فإن المنتخب الإيطالي قد يجد نفسه أمام فرصة أخيرة لتغيير مصيره.

ولا يزال موقف إيران من المشاركة في البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل غير محسوم، في ظل الحرب التي تخوضها، وذلك رغم تأكيدات رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو أن المنتخب الإيراني سيشارك في المجموعة السابعة إلى جانب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المفترض أن تبدأ إيران مشوارها في البطولة يوم 16 حزيران بمواجهة نيوزيلندا، قبل لقاء بلجيكا في كاليفورنيا، ثم مصر على ملعب لومين في سياتل.

لكن احتمال الانسحاب يبقى قائماً، خصوصاً بعد رفض "فيفا" نقل مباريات إيران خارج الولايات المتحدة، ما قد يضع الاتحاد الدولي في موقف حرج قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا أثلتيك"، فإن نقاشات تُجرى داخل "فيفا" بشأن تنظيم مباراة فاصلة قارية استثنائية في حال تأكد انسحاب إيران رسمياً.

وستجمع هذه المباراة، وفق الطرح المتداول، منتخبين من آسيا وآخرين من أوروبا، من بين المنتخبات التي لم تتأهل إلى النهائيات.

وفي هذا السيناريو، تبدو إيطاليا مرشحة بقوة للحصول على أحد المقعدين الأوروبيين في هذا الملحق المحتمل، استناداً إلى تصنيفها العالمي.

كما يبرز المنتخب الإماراتي مرشحاً للدخول في هذا السيناريو، بعدما حل ثالثاً في المجموعة التي تأهلت منها إيران، قبل أن يخرج لاحقاً أمام العراق في الملحق الآسيوي، ليتأهل الأخير إلى الملحق القاري ثم إلى المونديال. (العين)
