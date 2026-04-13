رياضة

رمضان صبحي يقترب من العودة.. تطور قضائي ينعش آمال بيراميدز

Lebanon 24
13-04-2026 | 01:34
A-
A+
رمضان صبحي يقترب من العودة.. تطور قضائي ينعش آمال بيراميدز
رمضان صبحي يقترب من العودة.. تطور قضائي ينعش آمال بيراميدز photos 0
تتجه الأنظار إلى مستقبل النجم المصري رمضان صبحي، جناح بيراميدز، بعدما حملت قضيته المرتبطة بأزمة المنشطات تطوراً جديداً قد يقرّب موعد عودته إلى الملاعب.

وكشف المحامي هاني زهران عن مستجدات وصفها بالإيجابية، موضحاً أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قبلت الطعن المقدم بشكل مبدئي، في خطوة قانونية مهمة تعكس جدية الملف وعدم إسقاطه في مراحله الأولى.

وأشار زهران إلى أن المحكمة منحت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمحكمة الرياضية الدولية مهلة حتى 4 أيار المقبل لتقديم رد رسمي على الطعن، مع إمكان تمديد هذه المهلة 20 يوماً إضافياً، ما قد يؤجل الحسم حتى 24 أيار.

وبعد تسلم الردود، ستدخل القضية مرحلتها النهائية من خلال تبادل المذكرات القانونية، قبل حجزها للنطق بالحكم.

وبحسب زهران، فإن مصير رمضان صبحي سيتحدد وفق القرار النهائي للمحكمة. فإذا تم قبول الطعن، سيُلغى حكم المحكمة الرياضية الدولية، ما يتيح للاعب العودة الفورية إلى المباريات، على أن تعود القضية لاحقاً إلى "كاس" لإعادة النظر فيها، وهي عملية قد تمتد نحو عام، لكن من دون أن تمنعه من اللعب خلال هذه الفترة.

أما إذا رُفض الطعن، فسيجري تثبيت عقوبة الإيقاف لأربع سنوات، ما يعني استمرار ابتعاده عن الملاعب.

ورجح زهران أن تتضح الصورة النهائية بين أيار وحزيران المقبلين، وهي الفترة التي ستحدد بشكل حاسم مصير اللاعب.

وعلى الصعيد الشخصي، يعيش رمضان صبحي حالة من التفاؤل بعد هذه التطورات، ويواصل تدريباته بجدية للحفاظ على جاهزيته، ترقباً لقرار قد يعيده سريعاً إلى المستطيل الأخضر. (روسيا اليوم)
