مانشيستر سيتي يضيّق الخناق.. أرسنال يصل إلى قمة الحسم تحت ضغط النتائج

ويدخل أرسنال المرحلة المقبلة في توقيت حساس، لأن خسارته أمام بورنموث لم تكن مجرد تعثر عابر، بل جاءت في لحظة كان يملك فيها فرصة توسيع الفارق أكثر في الصدارة، فيما بدا سيتي أكثر قدرة على استثمار الضغط، بعدما حسم مباراته أمام تشلسي بثلاثية سجلها خلال 17 دقيقة في الشوط الثاني، في مؤشر واضح إلى استعادة الفريق إيقاعه قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.وتتجه الأنظار الآن إلى القمة المقررة بين مانشستر سيتي وأرسنال 19 نيسان على ملعب الاتحاد، وهي مباراة يصفها الموقع الرسمي للدوري الإنكليزي بأنها قد تكون حاسمة في رسم مسار المنافسة، خصوصاً أن السيتي لا يملك فقط أفضلية الأرض، بل يحتفظ أيضاً بمباراة مؤجلة تمنحه هامش ضغط إضافياً على المتصدر.ويزداد العبء على أرسنال لأن الفريق يسبق هذه القمة بمواجهة أوروبية أمام سبورتينغ في إياب ربع نهائي يوم الأربعاء 15 نيسان، وهو ما يضعه أمام أسبوع ثقيل بدنياً وذهنياً، في وقت يملك فيه مانشستر سيتي فترة تحضير كاملة تقريباً قبل المباشر.وبذلك، تبدو القمة المقبلة أكثر من مجرد مباراة بين أول وثانٍ في الترتيب، بل محطة قد تحدد ما إذا كان أرسنال قادراً على حماية موقعه، أو ما إذا كان سيتي سينجح في تحويل الضغط المتراكم إلى انقلاب فعلي في سباق اللقب.