تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

مانشيستر سيتي يضيّق الخناق.. أرسنال يصل إلى قمة الحسم تحت ضغط النتائج

مانشيستر سيتي يضيّق الخناق.. أرسنال يصل إلى قمة الحسم تحت ضغط النتائج
ازدادت سخونة سباق الدوري الإنكليزي الممتاز بعد الجولة الأخيرة، إذ تلقّى أرسنال ضربة واضحة بخسارته على أرضه أمام بورنموث بنتيجة 2-1، قبل أن يستفيد مانشستر سيتي سريعاً من تعثر المتصدر ويفوز على تشلسي 3-0، ليقلّص الفارق إلى ست نقاط ويعيد الصراع على اللقب إلى واجهة المشهد قبل المواجهة المباشرة بين الفريقين.

ويدخل أرسنال المرحلة المقبلة في توقيت حساس، لأن خسارته أمام بورنموث لم تكن مجرد تعثر عابر، بل جاءت في لحظة كان يملك فيها فرصة توسيع الفارق أكثر في الصدارة، فيما بدا مانشستر سيتي أكثر قدرة على استثمار الضغط، بعدما حسم مباراته أمام تشلسي بثلاثية سجلها خلال 17 دقيقة في الشوط الثاني، في مؤشر واضح إلى استعادة الفريق إيقاعه قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.
 
Martinelli snatches late point for Arsenal in 1-1 draw with Man City | Reuters

وتتجه الأنظار الآن إلى القمة المقررة بين مانشستر سيتي وأرسنال يوم الأحد 19 نيسان على ملعب الاتحاد، وهي مباراة يصفها الموقع الرسمي للدوري الإنكليزي بأنها قد تكون حاسمة في رسم مسار المنافسة، خصوصاً أن السيتي لا يملك فقط أفضلية الأرض، بل يحتفظ أيضاً بمباراة مؤجلة تمنحه هامش ضغط إضافياً على المتصدر.
 
ويزداد العبء على أرسنال لأن الفريق يسبق هذه القمة بمواجهة أوروبية أمام سبورتينغ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 15 نيسان، وهو ما يضعه أمام أسبوع ثقيل بدنياً وذهنياً، في وقت يملك فيه مانشستر سيتي فترة تحضير كاملة تقريباً قبل الصدام المباشر.
 
Arsenal 1-0 Manchester City: Gabriel Martinelli scores dramatic late winner - BBC Sport

وبذلك، تبدو القمة المقبلة أكثر من مجرد مباراة بين أول وثانٍ في الترتيب، بل محطة قد تحدد ما إذا كان أرسنال قادراً على حماية موقعه، أو ما إذا كان سيتي سينجح في تحويل الضغط المتراكم إلى انقلاب فعلي في سباق اللقب.
Arsenal vs. Manchester City: resumen y goles del juego por Premier League | Premier League | Futbolred
Rampant Man City send message to Arsenal, Tottenham relegation fears deepen | Reuters
Advertisement
"خاص لبنان24"

