|
خاص
مانشيستر سيتي يضيّق الخناق.. أرسنال يصل إلى قمة الحسم تحت ضغط النتائج
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
13-04-2026
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ازدادت سخونة سباق
الدوري الإنكليزي
الممتاز بعد الجولة الأخيرة، إذ تلقّى
أرسنال
ضربة واضحة بخسارته على أرضه أمام بورنموث بنتيجة 2-1، قبل أن يستفيد
مانشستر سيتي
سريعاً من تعثر المتصدر ويفوز على تشلسي 3-0، ليقلّص الفارق إلى ست نقاط ويعيد الصراع على اللقب إلى واجهة المشهد قبل المواجهة المباشرة بين الفريقين.
ويدخل أرسنال المرحلة المقبلة في توقيت حساس، لأن خسارته أمام بورنموث لم تكن مجرد تعثر عابر، بل جاءت في لحظة كان يملك فيها فرصة توسيع الفارق أكثر في الصدارة، فيما بدا
مانشستر
سيتي أكثر قدرة على استثمار الضغط، بعدما حسم مباراته أمام تشلسي بثلاثية سجلها خلال 17 دقيقة في الشوط الثاني، في مؤشر واضح إلى استعادة الفريق إيقاعه قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.
وتتجه الأنظار الآن إلى القمة المقررة بين مانشستر سيتي وأرسنال
يوم الأحد
19 نيسان على ملعب الاتحاد، وهي مباراة يصفها الموقع الرسمي للدوري الإنكليزي بأنها قد تكون حاسمة في رسم مسار المنافسة، خصوصاً أن السيتي لا يملك فقط أفضلية الأرض، بل يحتفظ أيضاً بمباراة مؤجلة تمنحه هامش ضغط إضافياً على المتصدر.
ويزداد العبء على أرسنال لأن الفريق يسبق هذه القمة بمواجهة أوروبية أمام سبورتينغ في إياب ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
يوم الأربعاء 15 نيسان، وهو ما يضعه أمام أسبوع ثقيل بدنياً وذهنياً، في وقت يملك فيه مانشستر سيتي فترة تحضير كاملة تقريباً قبل
الصدام
المباشر.
وبذلك، تبدو القمة المقبلة أكثر من مجرد مباراة بين أول وثانٍ في الترتيب، بل محطة قد تحدد ما إذا كان أرسنال قادراً على حماية موقعه، أو ما إذا كان سيتي سينجح في تحويل الضغط المتراكم إلى انقلاب فعلي في سباق اللقب.
مواضيع ذات صلة
نابولي يضيق الخناق على ميلان بفوزه على تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي
Lebanon 24
نابولي يضيق الخناق على ميلان بفوزه على تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي
13/04/2026 14:28:54
13/04/2026 14:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه
Lebanon 24
مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه
13/04/2026 14:28:54
13/04/2026 14:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
Lebanon 24
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
13/04/2026 14:28:54
13/04/2026 14:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
13/04/2026 14:28:54
13/04/2026 14:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني
Lebanon 24
حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني
04:47 | 2026-04-13
13/04/2026 04:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتخبط.. ومبابي أبرز المتضررين
Lebanon 24
ريال مدريد يتخبط.. ومبابي أبرز المتضررين
02:56 | 2026-04-13
13/04/2026 02:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رمضان صبحي يقترب من العودة.. تطور قضائي ينعش آمال بيراميدز
Lebanon 24
رمضان صبحي يقترب من العودة.. تطور قضائي ينعش آمال بيراميدز
01:34 | 2026-04-13
13/04/2026 01:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من أنتونيلا.. كيف بددت زوجة ميسي شائعة طالت صحفية أرجنتينية؟
Lebanon 24
رسالة من أنتونيلا.. كيف بددت زوجة ميسي شائعة طالت صحفية أرجنتينية؟
00:13 | 2026-04-13
13/04/2026 12:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة لمودرن سبورت.. أحمد مصطفى يغيب بعد كسر في اليد
Lebanon 24
ضربة لمودرن سبورت.. أحمد مصطفى يغيب بعد كسر في اليد
23:00 | 2026-04-12
12/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
12/04/2026 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
09:26 | 2026-04-12
12/04/2026 09:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
15:15 | 2026-04-12
12/04/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": فائز واحد كبير من حرب ترامب.. ليس إيران
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": فائز واحد كبير من حرب ترامب.. ليس إيران
11:00 | 2026-04-12
12/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
04:47 | 2026-04-13
حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني
02:56 | 2026-04-13
ريال مدريد يتخبط.. ومبابي أبرز المتضررين
01:34 | 2026-04-13
رمضان صبحي يقترب من العودة.. تطور قضائي ينعش آمال بيراميدز
00:13 | 2026-04-13
رسالة من أنتونيلا.. كيف بددت زوجة ميسي شائعة طالت صحفية أرجنتينية؟
23:00 | 2026-04-12
ضربة لمودرن سبورت.. أحمد مصطفى يغيب بعد كسر في اليد
16:32 | 2026-04-12
سينر يروض ألكاراز.. لقب مونت كارلو يعيده إلى القمة
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 14:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 14:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 14:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
