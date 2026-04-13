تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني
Lebanon 24
13-04-2026
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
هز حادث دموي عالم
كرة القدم
، الأحد، بعدما قُتل
لاعب نادي
بيريكوم تشيلسي
الغاني
دومينيك فريمبونغ متأثراً بإصابته بطلقات نارية، في هجوم مسلح استهدف حافلة الفريق خلال توجهها على طريق غواسو – بيبياني في غانا.
وبحسب بيان رسمي صادر عن النادي، اعترض مسلحون طريق الحافلة قبل أن يطلقوا النار مباشرة عليها، ما دفع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني إلى الفرار نحو الأحراش المجاورة بحثاً عن النجاة.
وأوضح النادي أن فريمبونغ أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم، قبل أن يفارق الحياة أثناء التحضير لنقله إلى منشأة طبية متخصصة، بعد تلقيه إسعافات أولية عاجلة.
وكان لاعب الوسط الشاب، المعار من نادي أدوانا إف سي، قد خاض 13 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين، وبرز كأحد الأسماء الصاعدة في الدوري الغاني.
وأثار الحادث صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية الغانية، وسط تصاعد المطالب بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الأندية والفرق خلال تنقلاتها بين المدن.
كما أعاد الهجوم تسليط الضوء على المخاوف الأمنية المتزايدة التي تواجهها الفرق الرياضية في بعض مناطق غانا، خصوصاً خلال الرحلات البرية الطويلة. (سكاي نيوز)
سكاي نيوز
لاعب نادي
كرة القدم
الرياض
الطويل
الغاني
رياضي
دوان
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24