حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني

هز حادث دموي عالم ، الأحد، بعدما قُتل بيريكوم تشيلسي دومينيك فريمبونغ متأثراً بإصابته بطلقات نارية، في هجوم مسلح استهدف حافلة الفريق خلال توجهها على طريق غواسو – بيبياني في غانا.



وبحسب بيان رسمي صادر عن النادي، اعترض مسلحون طريق الحافلة قبل أن يطلقوا النار مباشرة عليها، ما دفع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني إلى الفرار نحو الأحراش المجاورة بحثاً عن النجاة.



وأوضح النادي أن فريمبونغ أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم، قبل أن يفارق الحياة أثناء التحضير لنقله إلى منشأة طبية متخصصة، بعد تلقيه إسعافات أولية عاجلة.



وكان لاعب الوسط الشاب، المعار من نادي أدوانا إف سي، قد خاض 13 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين، وبرز كأحد الأسماء الصاعدة في الدوري الغاني.



وأثار الحادث صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية الغانية، وسط تصاعد المطالب بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الأندية والفرق خلال تنقلاتها بين المدن.



كما أعاد الهجوم تسليط الضوء على المخاوف الأمنية المتزايدة التي تواجهها الفرق الرياضية في بعض مناطق غانا، خصوصاً خلال الرحلات البرية الطويلة. (سكاي نيوز)

