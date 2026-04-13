|
رياضة
رسميا.. استقالة مدرب الإفريقي التونسي
Lebanon 24
13-04-2026
|
08:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مدرب النادي الإفريقي
التونسي
لكرة اليد، عدنان بلحارث رسميا استقالته من مهامه اليوم الإثنين بعد أقل من يومين على الخسارة أمام
النجم الساحلي
(29 ـ 28) في الجولة الثامنة من
الدوري الممتاز
.
وفقد النادي الإفريقي الذي توج بآخر ألقابه في موسم 2020 ـ 2021 حظوظه تقريبا في التتويج بلقب
دوري الدرجة الأولى
لكرة اليد بخسارته على أرضه وأمام جمهوره السبت الماضي أمام النجم بفارق نقطة واحدة في الجولة الثامنة من مرحلة التتويج باللقب التي تُقام على 10 جولات ويتنافس فيها 6 أندية.
وعلى الرغم من أنه بدأ مرحلة التتويج بـ6 نقاط حوافز، وحصول منافسه الوحيد على التتويج، الترجي على 4 نقاط، فشل
الفريق الأحمر
والأبيض في استغلال الأسبقية وخسر مباراتين مفصليتين على طريق المنافسة وذلك أمام الترجي (26 ـ 23) ثم ضد النجم الساحلي (29 ـ 28).
وعقب تعالي أصوات الغضب من اقتراب حلم الفريق في التتويج من النهاية، قدم عدنان بلحارث مدرب فريق كرة اليد بالإفريقي رسميا استقالته من مهامه مشيرا إلى أنه يشكر
إدارة النادي
ويعلن أن رحلته مع الفريق أصبحت من الماضي.
وقال بلحارث في منشور عبر حساباته على منصات التواصل: "شكرا جزيلًا لمسؤولي النادي الافريقي و شكرًا خاص لجماهير النادي الذين آزروا الفريق بكل حب و مسؤولية، هنا تنتهي رحلتي مع النادي، أتمنى التوفيق والنجاح للجميع".
ويحتل النادي الإفريقي المركز الثاني في ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب الترجي، وذلك قبل مباراتين لكل فريق عن نهاية الموسم من بينهما مواجهة الديربي في
الجولة الأخيرة
.
ويحتاج الإفريقي إلى الفوز في مباراته المقبلة مع الانتصار على الترجي بفارق 3 أهداف أو أكثر في الجولة العاشرة والختامية بينما سيتوج الأخير باللقب للموسم الخامس تواليا حتى في حالة الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف.
ويبحث النادي الإفريقي التونسي عن أول تتويج له بلقب الدوري الممتاز، بعد أن فرض الغريم التقليدي الترجي سيطرته على المسابقة طوال المواسم الأربعة الأخيرة. (إرم نيوز)
رسمياً.. تعيين باتريس بوميل مدربًا لفريق الترجي التونسي
Lebanon 24
رسمياً.. تعيين باتريس بوميل مدربًا لفريق الترجي التونسي
13/04/2026 20:24:07
13/04/2026 20:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يحسم الجدل حول استقالة وليد صلاح الدين ببيان رسمي
Lebanon 24
الأهلي يحسم الجدل حول استقالة وليد صلاح الدين ببيان رسمي
13/04/2026 20:24:07
13/04/2026 20:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الترجي الرياضي التونسي يحسم تأهله في أبطال أفريقيا لربع النهائي
Lebanon 24
الترجي الرياضي التونسي يحسم تأهله في أبطال أفريقيا لربع النهائي
13/04/2026 20:24:07
13/04/2026 20:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
13/04/2026 20:24:07
13/04/2026 20:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة ليفربول.. سان جيرمان يتلقى دفعة جديدة
Lebanon 24
قبل مواجهة ليفربول.. سان جيرمان يتلقى دفعة جديدة
09:31 | 2026-04-13
13/04/2026 09:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني
Lebanon 24
حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني
04:47 | 2026-04-13
13/04/2026 04:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشيستر سيتي يضيّق الخناق.. أرسنال يصل إلى قمة الحسم تحت ضغط النتائج
Lebanon 24
مانشيستر سيتي يضيّق الخناق.. أرسنال يصل إلى قمة الحسم تحت ضغط النتائج
04:30 | 2026-04-13
13/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتخبط.. ومبابي أبرز المتضررين
Lebanon 24
ريال مدريد يتخبط.. ومبابي أبرز المتضررين
02:56 | 2026-04-13
13/04/2026 02:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رمضان صبحي يقترب من العودة.. تطور قضائي ينعش آمال بيراميدز
Lebanon 24
رمضان صبحي يقترب من العودة.. تطور قضائي ينعش آمال بيراميدز
01:34 | 2026-04-13
13/04/2026 01:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
Lebanon 24
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
05:57 | 2026-04-13
13/04/2026 05:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
15:15 | 2026-04-12
12/04/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنت جبيل" معقل المعارك.. جبهة الجنوب تدخل مرحلة أشدّ ضراوة برمزية مضاعفة
Lebanon 24
"بنت جبيل" معقل المعارك.. جبهة الجنوب تدخل مرحلة أشدّ ضراوة برمزية مضاعفة
14:30 | 2026-04-12
12/04/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط "آبل" و"غوغل" يثير القلق
Lebanon 24
اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط "آبل" و"غوغل" يثير القلق
14:15 | 2026-04-12
12/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نتنياهو من داخل لبنان يثير الجدل… وتحليل رقمي يكشف الموقع
Lebanon 24
فيديو نتنياهو من داخل لبنان يثير الجدل… وتحليل رقمي يكشف الموقع
15:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 20:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 20:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 20:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
