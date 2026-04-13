رسميا.. استقالة مدرب الإفريقي التونسي

أعلن مدرب النادي الإفريقي لكرة اليد، عدنان بلحارث رسميا استقالته من مهامه اليوم الإثنين بعد أقل من يومين على الخسارة أمام (29 ـ 28) في الجولة الثامنة من .



وفقد النادي الإفريقي الذي توج بآخر ألقابه في موسم 2020 ـ 2021 حظوظه تقريبا في التتويج بلقب لكرة اليد بخسارته على أرضه وأمام جمهوره السبت الماضي أمام النجم بفارق نقطة واحدة في الجولة الثامنة من مرحلة التتويج باللقب التي تُقام على 10 جولات ويتنافس فيها 6 أندية.



وعلى الرغم من أنه بدأ مرحلة التتويج بـ6 نقاط حوافز، وحصول منافسه الوحيد على التتويج، الترجي على 4 نقاط، فشل والأبيض في استغلال الأسبقية وخسر مباراتين مفصليتين على طريق المنافسة وذلك أمام الترجي (26 ـ 23) ثم ضد النجم الساحلي (29 ـ 28).

وعقب تعالي أصوات الغضب من اقتراب حلم الفريق في التتويج من النهاية، قدم عدنان بلحارث مدرب فريق كرة اليد بالإفريقي رسميا استقالته من مهامه مشيرا إلى أنه يشكر ويعلن أن رحلته مع الفريق أصبحت من الماضي.

وقال بلحارث في منشور عبر حساباته على منصات التواصل: "شكرا جزيلًا لمسؤولي النادي الافريقي و شكرًا خاص لجماهير النادي الذين آزروا الفريق بكل حب و مسؤولية، هنا تنتهي رحلتي مع النادي، أتمنى التوفيق والنجاح للجميع".



ويحتل النادي الإفريقي المركز الثاني في ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب الترجي، وذلك قبل مباراتين لكل فريق عن نهاية الموسم من بينهما مواجهة الديربي في .

ويحتاج الإفريقي إلى الفوز في مباراته المقبلة مع الانتصار على الترجي بفارق 3 أهداف أو أكثر في الجولة العاشرة والختامية بينما سيتوج الأخير باللقب للموسم الخامس تواليا حتى في حالة الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف.



ويبحث النادي الإفريقي التونسي عن أول تتويج له بلقب الدوري الممتاز، بعد أن فرض الغريم التقليدي الترجي سيطرته على المسابقة طوال المواسم الأربعة الأخيرة. (إرم نيوز)