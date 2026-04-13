قبل مواجهة ليفربول.. سان جيرمان يتلقى دفعة جديدة

يستعد حامل اللقب لمواجهة حاسمة أمام بطل إنجلترا غدا الثلاثاء في مباراة الإياب للدور ربع النهائي من 2025 ـ 2026.

ويحل ضيفا على ليفربول في ملعب "أنفيلد" في أمسية يعتقد الخبراء أن الكفة فيها تميل لرفاق النجم أشرف حكيمي.



وأعلن المدرب لويس إنريكي عن قائمة لاعبيه الذين يتوجهون اليوم إلى إنجلترا لخوض مباراة الإياب والتي يخوضها الفريق الباريسي مكتمل الصفوف بعد عودة نجمه برادلي باركولا من الإصابة.

وتبدو عودة برادلي باركولا الذي تغيب عن مباراة الذهاب ولم يلعب منذ آذار الماضي دفعة قوية للفريق الباريسي الذي سيعول على كل لاعبيه في قمة "أنفيلد" باستثناء الإسباني فابيان رويز الذي لا يزال في فترة استكمال برنامجه العلاجي بعد الإصابة.



ووجه لويس إنريكي الدعوة لـ22 لاعبا للسفر اليوم الاثنين إلى ليفربول ويتقدمهم عثمان ديمبلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وأشرف حكيمي وماركينيوس.



وتنطلق مباراة الإياب بين ليفربول وسان جيرمان في الساعة العاشرة مساء بتوقيت ويقودها الحكم ماوريزيو مارياني. (روسيا اليوم)