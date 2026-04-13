الأهلي يطالب هاني أبو ريدة بالاعتذار بعد تصريحات أوسكار رويز

طالب مسؤولون في النادي الأهلي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة بتقديم اعتذار للجماهير المصرية بشكل عام، ولمشجعي القلعة الحمراء بشكل خاص.
وأوضح مصدر داخل النادي أن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري، الكولومبي أوسكار رويز، أشار في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت" إلى أن الاتحاد لم يطلب منه استقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي.
وكان الأهلي قد امتنع عن التوجه إلى استاد القاهرة يوم 11 آذار 2025 لخوض مواجهة الزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري، احتجاجاً على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.