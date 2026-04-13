الأهلي يطالب هاني أبو ريدة بالاعتذار بعد تصريحات أوسكار رويز

طالب مسؤولون في النادي الأهلي المصري هاني أبو ريدة بتقديم اعتذار للجماهير ، ولمشجعي القلعة الحمراء بشكل خاص.



وأوضح مصدر داخل النادي أن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري، الكولومبي أوسكار رويز، أشار في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت" إلى أن الاتحاد لم يطلب منه استقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد امتنع عن التوجه إلى استاد يوم 11 آذار 2025 لخوض مواجهة الزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري، احتجاجاً على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

وقال المصدر: "الأهلي عرف أن هناك مؤامرة ضده في لقاء الزمالك بسبب عدم تنفيذ طلبه باستقدام حكام أجانب وتعيين محمود بسيوني وطلب التأجيل".وأضاف: "أبو ريدة مطالب بالاعتذار بعد تضليل الجماهير والرأي العام ووضع الأهلي في دور المنسحب".وتابع: "الأهلي فاز بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي داخل الملعب وليس بحكم المحكمة الرياضية الدولية".وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد دعا لاجتماع طارئ بعد غدٍ الأربعاء لمناقشة تصريحات أوسكار رويز.