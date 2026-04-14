صدمة جماهيرية بعد خروج الهلال المبكر من البطولة الآسيوية

ودع نادي الهلال السعودي منافسات بطولة أبطال آسيا للنخبة مبكراً، عقب خسارته أمام السد بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).



وفرض التعادل بنتيجة 3-3 كلمته على المواجهة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من عمر لقاء ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.



وتلقت جماهير الهلال صدمة الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأبدت غضبها الشديد عبر ، معبّرة عن استيائها من أداء الفريق ونتيجة المباراة التي أطاحت به من دور الـ16 أمام السد.



وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة انتقادات حادة من قبل جماهير "الزعيم"، التي عبّرت عن صدمتها من الخروج المبكر، خاصة في ظل التوقعات الكبيرة التي كانت تُحيط بالفريق للمنافسة على اللقب القاري.





ووجه الصحفى عيسي الجوكم انتقادات لنجم الفريق كريم بنزيما قائلا :"إنزاغي، لاعب عمره 36 سنة، عائد من إصابة، هل يستطيع لعب مباراة كاملة وشوطين إضافيين؟، بنزيما، لاعب طوال الشوطين الإضافيين خارج الخدمة ".





وحمّل الإعلامي خالد الشنيف، المدرب سيموني إنزاغي مسؤولية نتيجة المباراة، قائلا :"أقبح أداء فني للهلال جاء مع ‎إنزاغي، الهلال تشاهده فريق ضعيف في الملعب، والحالة الفنية للفريق ضايعة، آسيا باي باي، وممكن الدوري وكأس الملك تلحقها، خروج متعب .



وعلق الإعلامي خالد البدر:"الهلال فرط في بطولة النخبة الحلم، رغم كل هذا الإنفاق غادر من اول مواجهة في الأدوار الاقصائية".



وأضاف قائلاً:"حزين لأجل الفريق الأزرق الذي يملك 15 لاعب أجنبي في صفوفه بقيادة أغلى مدرب في ، سوف افتقد نونيز الذي انتهى موسمه هذا المساء، اتعاطف مع كريم بنزيما و سايمون بعد مباراة السد ".



وكتب حمد الصويلحي :"‏خروج مرير، وخيبة أمل جديدة، هاردلك جمهور ‎الهلال، الوحيد الذي يستحق ان يقال له هذه الكلمة، جهاز فني، لاعبين، ادارة يتحملون هذه النتيجة ".





وتابع: "مع "إنزاغي" وقناعاته سيٌضيع ‎الهلال جادة البطولات التي اعتاد عليها".





وقال فارس الفزى :"يتحدث بثقة النجوم، ويمنحك انطباع أن كل شيء تحت السيطرة، لكن عند لحظة الحسم، التفاصيل الصغيرة تفضح كل شيء، كريم بنزيما اختار أن يتصدر المشهد بالتصريحات".





وأتم قائلاً: "وفي النهاية، تصدّر المشهد بلقطة لا تُنسى ".



