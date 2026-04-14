صدمة جماهيرية بعد خروج الهلال المبكر من البطولة الآسيوية

14-04-2026 | 00:06
صدمة جماهيرية بعد خروج الهلال المبكر من البطولة الآسيوية
ودع نادي الهلال السعودي منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مبكراً، عقب خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

وفرض التعادل بنتيجة 3-3 كلمته على المواجهة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من عمر لقاء ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتلقت جماهير الهلال صدمة الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأبدت غضبها الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرة عن استيائها من أداء الفريق ونتيجة المباراة التي أطاحت به من دور الـ16 أمام السد.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة انتقادات حادة من قبل جماهير "الزعيم"، التي عبّرت عن صدمتها من الخروج المبكر، خاصة في ظل التوقعات الكبيرة التي كانت تُحيط بالفريق للمنافسة على اللقب القاري.
 

ووجه الصحفى عيسي الجوكم انتقادات لنجم الفريق كريم بنزيما قائلا :"إنزاغي، لاعب عمره 36 سنة، عائد من إصابة، هل يستطيع لعب مباراة كاملة وشوطين إضافيين؟، بنزيما، لاعب طوال الشوطين الإضافيين خارج الخدمة ".


وحمّل الإعلامي خالد الشنيف، المدرب سيموني إنزاغي مسؤولية نتيجة المباراة، قائلا :"أقبح أداء فني للهلال جاء مع ‎إنزاغي، الهلال تشاهده فريق ضعيف في الملعب، والحالة الفنية للفريق ضايعة، آسيا باي باي، وممكن الدوري وكأس الملك تلحقها، خروج متعب لكرة القدم السعودية .

وعلق الإعلامي خالد البدر:"الهلال فرط في بطولة النخبة الحلم، رغم كل هذا الإنفاق غادر من اول مواجهة في الأدوار الاقصائية".

وأضاف قائلاً:"حزين لأجل الفريق الأزرق الذي يملك 15 لاعب أجنبي في صفوفه بقيادة أغلى مدرب في الشرق الأوسط، سوف افتقد نونيز الذي انتهى موسمه هذا المساء، اتعاطف مع كريم بنزيما و سايمون بعد مباراة السد ".

وكتب حمد الصويلحي :"‏خروج مرير، وخيبة أمل جديدة، هاردلك جمهور ‎الهلال، الوحيد الذي يستحق ان يقال له هذه الكلمة، جهاز فني، لاعبين، ادارة يتحملون هذه النتيجة ".


وتابع: "مع "إنزاغي" وقناعاته سيٌضيع ‎الهلال جادة البطولات التي اعتاد عليها".


وقال فارس الفزى :"يتحدث بثقة النجوم، ويمنحك انطباع أن كل شيء تحت السيطرة، لكن عند لحظة الحسم، التفاصيل الصغيرة تفضح كل شيء، كريم بنزيما اختار أن يتصدر المشهد بالتصريحات".


وأتم قائلاً: "وفي النهاية، تصدّر المشهد بلقطة لا تُنسى ".
اعتقال 9 أشخاص بعد فوضى جماهيرية في مباراة رينجرز وسلتيك
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال يتحرك آسيوياً.. طلب لرفع إيقاف نونيز
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل الإنذار المبكر بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه نتانيا
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: وفاة شخص من جنسية آسيوية بعد سقوط شظايا صاروخ في أبوظبي
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-13
Lebanon24
15:00 | 2026-04-13
Lebanon24
13:05 | 2026-04-13
Lebanon24
09:31 | 2026-04-13
Lebanon24
08:28 | 2026-04-13
Lebanon24
04:47 | 2026-04-13
