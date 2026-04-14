رونالدو يدخل عالم الاستثمار الرياضي ويستهدف بناء فريق صاعد

يُحدث النجم قائد النصر السعودي تأثيرًا كبيرًا داخل الملعب وخارجه، ففي الـ26 من فبراير، فاجأ النجم البالغ من العمر 41 عامًا الجميع بإعلان استحواذه على حصة 25% في نادي ألميريا، أحد أندية الدرجة الثانية الإسباني.



ومن ضمن مهامه، يُكلف رونالدو بمساعدة النادي والتعاون معه لتحقيق هدفه بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وفي هذا السياق، يأمل في ضم لاعب خط وسط من -ناديه السابق- إلى تشكيلة ألميريا.





ووفقًا لتقرير من صحيفة "ماركا" فقد حدد النجم الشاب سيزار بالاسيوس كلاعب أساسي لرفع مستوى الفريق التنافسي في الموسم المقبل.



يُضفي لاعب خط الوسط القادم من فريق كاستيا، الفريق الرديف لريال ، لمسةً إبداعيةً وقدرةً تهديفيةً ونضجًا تكتيكيًّا نادرًا بالنسبة لعمره، وهي صفاتٌ لم تغب عن أنظار كريستيانو رونالدو وألميريا، إذ يُناسب تمامًا نوعية اللاعب الذي يبحث عنه النادي.



علاوةً على ذلك، أسهم تدريبه مع مدريد في بناء أساسٍ تكتيكيٍّ متينٍ لديه؛ ما يُسهّل اندماجه مع الفريق، ويجعل التعاقد معه خطوةً ذات تأثيرٍ فوريٍّ، فضلًا عن إمكاناتٍ طويلة الأمد.



لم تغب أهدافه الـ 13 وصناعته لـ 3 أهداف في 32 مباراةً عن أنظار كريستيانو رونالدو، ولا عن أنظار الأندية الأخرى التي بدأت تُبدي اهتمامًا به.



وقد أفادت التقارير مؤخرًا، بأن ريال مدريد مُستعدٌ لبيع بالاسيوس نهائيًّا، مع خيار إعادة شرائه، كما فعل مع نيكو باز وجاكوبو رامون.





قد تُوفّر إعارته إلى نادٍ مثل ألميريا للاعب الشاب بيئةً مثاليةً للتأقلم مع كرة القدم الاحترافية، مع بقائه تحت إشراف ريال مدريد على المدى .



في الوقت الحالي، سيعتمد مستقبل سيزار بالاسيوس أيضًا على موقف فريق ريال مدريد، الذي يراقب تطوره عن كثب، لكن كريستيانو رونالدو أوضح موقفه أيضًا: إنه يريد رؤية لاعب خط الوسط في نادي ألميريا الموسم المقبل.



Advertisement