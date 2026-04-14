في ليفربول.. "قضية الاغتصاب" تحرج حكيمي

تحدث النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي، مدافع سان جرمان الفرنسي ، بشكل علني عن تأجيل محاكمته بتهمة الاغتصاب، مؤكدا براءته في تلك القضية.





ويجد حكيمي (27 عاما)، نفسه مضطرا للموازنة بين التزاماته الرياضية الكبيرة وقضيته القانونية الجارية التي شهدت مؤخرا تطورا إجرائيا جديدا.



وخلال المؤتمر الصحفي في ليفربول، سُئل مباشرة عن إحالته للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، نفى حكيمي هذه الادعاءات تماما، مؤكدا على هدوئه في التعامل مع الموقف.



وصرح حكيمي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه ليفربول الإنجليزي في وقت لاحق من مساء الثلاثاء بإياب دور الثمانية لبطولة : "هذا الاتهام باطل. أنا هادئ ومطمئن. أترك هذه المسألة بين يدي المحامين الخاصين بي والقضاء".



ويستمر حكيمي، الذي ينفي هذه الاتهامات باستمرار منذ بدء التحقيق عام 2023، في تلقي الدعم من إدارة خلال هذه الفترة الصعبة خارج الملعب. (سكاي نيوز عربية)

Advertisement