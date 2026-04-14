رياضة
في ليفربول.. "قضية الاغتصاب" تحرج حكيمي
Lebanon 24
14-04-2026
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي، مدافع
باريس
سان جرمان الفرنسي
لكرة القدم
، بشكل علني عن تأجيل محاكمته بتهمة الاغتصاب، مؤكدا براءته في تلك القضية.
ويجد حكيمي (27 عاما)، نفسه مضطرا للموازنة بين التزاماته الرياضية الكبيرة وقضيته القانونية الجارية التي شهدت مؤخرا تطورا إجرائيا جديدا.
وخلال المؤتمر الصحفي في ليفربول، سُئل مباشرة عن إحالته للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، نفى حكيمي هذه الادعاءات تماما، مؤكدا على هدوئه في التعامل مع الموقف.
وصرح حكيمي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه ليفربول الإنجليزي في وقت لاحق من مساء الثلاثاء بإياب دور الثمانية لبطولة
دوري أبطال أوروبا
: "هذا الاتهام باطل. أنا هادئ ومطمئن. أترك هذه المسألة بين يدي المحامين الخاصين بي والقضاء".
ويستمر حكيمي، الذي ينفي هذه الاتهامات باستمرار منذ بدء التحقيق عام 2023، في تلقي الدعم من إدارة
باريس سان جيرمان
خلال هذه الفترة الصعبة خارج الملعب. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
حكيمي: اتهامي بالاغتصاب زائف وأنتظر المحاكمة لتظهر الحقيقة
Lebanon 24
حكيمي: اتهامي بالاغتصاب زائف وأنتظر المحاكمة لتظهر الحقيقة
14/04/2026 19:13:24
14/04/2026 19:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار البنزين تُحرج ترامب.. هل تطيح "فاتورة الوقود" بوعود الطاقة الرخيصة؟
Lebanon 24
أسعار البنزين تُحرج ترامب.. هل تطيح "فاتورة الوقود" بوعود الطاقة الرخيصة؟
14/04/2026 19:13:24
14/04/2026 19:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق هاندا أرتشيل ينفي تورطها بـ"قضية مخدرات المشاهير"
Lebanon 24
صديق هاندا أرتشيل ينفي تورطها بـ"قضية مخدرات المشاهير"
14/04/2026 19:13:24
14/04/2026 19:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
14/04/2026 19:13:24
14/04/2026 19:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
لكرة القدم
سكاي نيوز
كرة القدم
أوروبا
الرياض
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعثة لبنان الأولمبية إلى الصين.. العودة للمنافسة في الألعاب الآسيوية الشاطئية
Lebanon 24
بعثة لبنان الأولمبية إلى الصين.. العودة للمنافسة في الألعاب الآسيوية الشاطئية
08:07 | 2026-04-14
14/04/2026 08:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يدخل عالم الاستثمار الرياضي ويستهدف بناء فريق صاعد
Lebanon 24
رونالدو يدخل عالم الاستثمار الرياضي ويستهدف بناء فريق صاعد
04:06 | 2026-04-14
14/04/2026 04:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمة جماهيرية بعد خروج الهلال المبكر من البطولة الآسيوية
Lebanon 24
صدمة جماهيرية بعد خروج الهلال المبكر من البطولة الآسيوية
00:06 | 2026-04-14
14/04/2026 12:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يطالب هاني أبو ريدة بالاعتذار بعد تصريحات أوسكار رويز
Lebanon 24
الأهلي يطالب هاني أبو ريدة بالاعتذار بعد تصريحات أوسكار رويز
23:00 | 2026-04-13
13/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في أزمة الحكم الرابع لمباراة الأهلي السعودي والفيحاء
Lebanon 24
تطور جديد في أزمة الحكم الرابع لمباراة الأهلي السعودي والفيحاء
15:00 | 2026-04-13
13/04/2026 03:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
15:55 | 2026-04-13
13/04/2026 03:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
16:31 | 2026-04-13
13/04/2026 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
Lebanon 24
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
14:32 | 2026-04-13
13/04/2026 02:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
08:07 | 2026-04-14
بعثة لبنان الأولمبية إلى الصين.. العودة للمنافسة في الألعاب الآسيوية الشاطئية
04:06 | 2026-04-14
رونالدو يدخل عالم الاستثمار الرياضي ويستهدف بناء فريق صاعد
00:06 | 2026-04-14
صدمة جماهيرية بعد خروج الهلال المبكر من البطولة الآسيوية
23:00 | 2026-04-13
الأهلي يطالب هاني أبو ريدة بالاعتذار بعد تصريحات أوسكار رويز
15:00 | 2026-04-13
تطور جديد في أزمة الحكم الرابع لمباراة الأهلي السعودي والفيحاء
13:05 | 2026-04-13
رسميًا.. كيروش يتولى تدريب منتخب غانا استعدادًا لكأس العالم 2026
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
14/04/2026 19:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
14/04/2026 19:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
14/04/2026 19:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
