بعثة لبنان الأولمبية إلى الصين.. العودة للمنافسة في الألعاب الآسيوية الشاطئية

غادرت بعثة اللجنة الأولمبية المعترف بها دولياً عبر مطار متوجهة إلى ، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة " "، المقرر إقامتها في الفترة الممتدة من 22 وحتى 30 نيسان الجاري.



وتأتي هذه النسخة بعد توقف دام عشر سنوات، لتشهد منافسات في 14 لعبة رياضية بمشاركة نحو 1800 ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.



ويرأس البعثة اللبنانية المهندس روكز زغيب، وتضم في صفوفها كلاً من منير شاهين إدارياً للكرة الطائرة الشاطئية، والمدربين نادر الفيداوي ومارك أبي كرم، إلى جانب اللاعبين واللاعبات جاد أبي كرم، هادي الشبيب، لارا الناهي، وميرنا شيخو.



كما تضم البعثة عن فئة "التيك بول" الإداري رامز الأشقر والمدرب عمر الياسين، واللاعبين أحمد عرابي، محمد حافظ، وقمر دندل، إضافة إلى سامر يونس مدرباً لرياضة "الدياتلون" واللاعب جواد يونس.

