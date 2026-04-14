أربيلوا يتحدى بايرن.. ريال مدريد يؤمن بالريمونتادا

يرى ألفارو أربيلوا، مدرب ، أن فريقه يملك القدرة على تحقيق الريمونتادا أمام ، قبل المواجهة المرتقبة غداً الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في إياب ربع نهائي .

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الجميع داخل يتطلع إلى قلب النتيجة، مؤكداً أن الفريق مقتنع بقدرته على فعل ذلك وجاهز تماماً لهذه المواجهة.

وأضاف أن ريال مدريد، بحكم تاريخه وشخصيته، هو الفريق على الذهاب إلى هذا الملعب وقلب الأمور، مشدداً على أن الفريق لا يستسلم، وأنه يملك في رصيده 15 لقباً أوروبياً.

وعن غياب تشواميني، أوضح أربيلوا أن الفريق يملك خيارات عدة في هذا المركز، مثل كامافينغا وتياجو وسيبايوس وفالفيردي، لافتاً إلى أنه يعرف التشكيلة التي سيخوض بها المباراة، وأنها تمنحه الثقة، كما أشار إلى أن دور البدلاء سيكون مهماً أيضاً لأن المواجهة ستكون طويلة وصعبة.

وشدد على أنه لا يرى أن ريال مدريد يحتاج إلى معجزة، موضحاً أنه لو فاز فريقه في الذهاب لما اعتبر الأمر جنونياً، ومشيراً إلى أن حارس مرمى بايرن كان رجل المباراة، لذلك فإن فوز ريال غداً لا يمكن اعتباره معجزة.

كما أكد أن بايرن فريق كبير ويستطيع النظر في عيني ريال مدريد بسبب تاريخه وعقليته وشخصيته، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأهم هو تركيز فريقه على نفسه.

وأوضح أربيلوا أن ريال مدريد يحتاج إلى تحسين عدة جوانب في أدائه من أجل امتلاك الأفضلية، معتبراً أن الأمر يرتبط بالثقة، وأن التسجيل سيكون أمراً أساسياً إذا أراد الفريق التأهل.

وأضاف أن ريال مدريد لعب مرات عدة في "أليانز أرينا" ويعرف هذا الملعب جيداً، مؤكداً أن هذه الأجواء هي من النوع الذي يشعر فيه الفريق بالراحة ويقدم خلاله أفضل ما لديه.

وختم بالقول إن قلة من الفرق في العالم تستطيع التحدث عن 15 لقباً أوروبياً، وإن المدرب واللاعبين والجماهير يؤمنون جميعاً بإمكانية الفوز، رغم إدراكهم صعوبة المهمة، لكنهم سيقدمون أفضل ما لديهم.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف.

