تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

سيميوني يرد على برشلونة: شكوى العشب "تافهة"

Lebanon 24
14-04-2026 | 15:29
A-
A+
سيميوني يرد على برشلونة: شكوى العشب تافهة
سيميوني يرد على برشلونة: شكوى العشب تافهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفض دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، طلب لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، كما قلل من أهمية شكوى النادي الكتالوني بشأن أرضية الملعب، واصفاً إياها بأنها "أمور تافهة".
ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ميتروبوليتانو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم مواجهة الذهاب على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بالفوز بهدفين دون رد.
وقال سيميوني، في تصريحات لقناة "موفيستار" الإسبانية قبل المباراة، إن فريقه متحمس جداً لهذه المواجهة، مؤكداً وجود رغبة كبيرة في تقديم أداء جيد في مباراة وصفها بالمهمة للغاية.
وعن إمكانية تغير مجريات اللقاء عكس ما يخطط له، أوضح المدرب الأرجنتيني أن ذلك يحدث في كل المباريات، لأن المنافس يملك بدوره خطة مختلفة، وفي النهاية يبقى اللاعبون هم من يصنعون الفارق.
كما تحدث عن قراره إشراك الحارس خوان موسو بدلاً من يان أوبلاك، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتحدث باستمرار مع الحارسين، وأن الفريق يحتاج إليهما معاً في أفضل حالة ممكنة خلال هذه المرحلة المهمة.
وحول شكوى برشلونة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن طول العشب، قال سيميوني باقتضاب: "لن أدخل في أمور تافهة".
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، رفض "يويفا" اعتراضات برشلونة على أرضية ملعب "رياض آير متروبوليتانو"، بعدما أقرت اللجنة الفنية بسلامتها، وأظهرت القياسات أن طول العشب يبلغ 26 ميليمتراً، وهو ضمن النطاق المسموح به.
من جهته، سخر رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو من الجدل المثار، قائلاً إن بعضهم يفضل الشعر القصير وآخرون الطويل، معتبراً أن الحديث عن العشب قبل مباراة بهذا الحجم "سخيف للغاية".
وفي ما يخص تصريح لامين يامال، الذي طلب من سيميوني في المؤتمر الصحفي أن يتركه في موقف واحد ضد واحد على الرواق، قال المدرب الأرجنتيني إن اللاعب من الصعب جداً مراقبته، ويحتاج إلى أربعة أو ستة لاعبين لإيقافه.
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-04-14
Lebanon24
16:59 | 2026-04-14
Lebanon24
15:20 | 2026-04-14
Lebanon24
08:07 | 2026-04-14
Lebanon24
08:05 | 2026-04-14
Lebanon24
04:06 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24