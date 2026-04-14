سيميوني يرد على برشلونة: شكوى العشب "تافهة"

رفض دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، طلب لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، كما قلل من أهمية شكوى النادي الكتالوني بشأن أرضية الملعب، واصفاً إياها بأنها "أمور تافهة".
ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ميتروبوليتانو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
، بعدما حسم مواجهة الذهاب على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بالفوز بهدفين دون رد.
وقال سيميوني، في تصريحات لقناة "موفيستار" الإسبانية قبل المباراة، إن فريقه متحمس جداً لهذه المواجهة، مؤكداً وجود رغبة كبيرة في تقديم أداء جيد في مباراة وصفها بالمهمة للغاية.
وعن إمكانية تغير مجريات اللقاء عكس ما يخطط له، أوضح المدرب الأرجنتيني أن ذلك يحدث في كل المباريات، لأن المنافس يملك بدوره خطة مختلفة، وفي النهاية يبقى اللاعبون هم من يصنعون الفارق.
كما تحدث عن قراره إشراك الحارس خوان موسو بدلاً من يان أوبلاك، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتحدث باستمرار مع الحارسين، وأن الفريق يحتاج إليهما معاً في أفضل حالة ممكنة خلال هذه المرحلة المهمة.
وحول شكوى برشلونة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
بشأن طول العشب، قال سيميوني باقتضاب: "لن أدخل في أمور تافهة".
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، رفض "يويفا" اعتراضات برشلونة على أرضية ملعب "رياض
آير متروبوليتانو"، بعدما أقرت اللجنة الفنية بسلامتها، وأظهرت القياسات أن طول العشب يبلغ 26 ميليمتراً، وهو ضمن النطاق المسموح به.
من جهته
، سخر رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو من الجدل المثار، قائلاً إن بعضهم يفضل الشعر القصير
وآخرون الطويل
، معتبراً أن الحديث عن العشب قبل مباراة بهذا الحجم "سخيف للغاية".
وفي ما يخص تصريح لامين يامال، الذي طلب من سيميوني في المؤتمر الصحفي أن يتركه في موقف واحد ضد واحد على الرواق، قال المدرب الأرجنتيني إن اللاعب من الصعب جداً مراقبته، ويحتاج إلى أربعة أو ستة لاعبين لإيقافه.