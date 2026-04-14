رياضة

لجنة الحكام تحسم الجدل.. ريال مدريد كان يستحق ركلة جزاء أمام جيرونا

14-04-2026 | 23:00
لجنة الحكام تحسم الجدل.. ريال مدريد كان يستحق ركلة جزاء أمام جيرونا
لجنة الحكام تحسم الجدل.. ريال مدريد كان يستحق ركلة جزاء أمام جيرونا photos 0
أصدرت اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم رأيها الرسمي بشأن مطالبة ريال مدريد بركلة جزاء لصالح مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، خلال مواجهة جيرونا التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء الجمعة الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة "سبورت"، تناول الاتحاد الإسباني في أحدث حلقات برنامج "وقت المراجعة" اللقطة الأكثر إثارة للجدل في المباراة، والتي شهدت سقوط مبابي داخل منطقة الجزاء بعد ضربة كوع من فيتور ريس، تسببت في نزيف اللاعب الفرنسي.

واعتبرت اللجنة في تعليقها على اللعبة أن ما حصل جاء نتيجة صراع بين اللاعبين، إذ اصطدم المدافع بوجه المهاجم، وفي الوقت نفسه تقريباً اصطدمت ساق مبابي الداعمة، وسط ديناميكية حركة وقوة اندفاع واضحة، مشيرة إلى أن الحكم ألبرولا روخاس، الذي كان في موقع مناسب، قرر استمرار اللعب.

وأضافت اللجنة أن الحكم قد يكون فسّر الاحتكاك على أنه ناتج عن الاصطدام نفسه وحركة طبيعية، من دون أن يرى استخداماً غير قانوني للذراع يستوجب المعاقبة، معتبرة أن قراره استند إلى تقديره المباشر لغياب الدليل القاطع من وجهة نظره.

لكن اللجنة خلصت في تقييمها النهائي إلى أن الفعل كان متهوراً، وأن المدافع استخدم ذراعه للحصول على مساحة قبل أن يضرب مهاجم ريال مدريد في وجهه، ما يعني أن اللعبة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء للفريق الملكي.
وفي المقابل، برأت اللجنة تقنية الفيديو المساعد "VAR" من المسؤولية، موضحة أن المسألة تدخل ضمن إطار تفسير الحالة، ولا ترقى إلى خطأ واضح وصريح من حكم الساحة، وبالتالي فإن عدم تدخل التقنية كان صحيحاً وفق البروتوكول المعتمد. (كووورة)
لجنة الحكام تحسم الجدل.. الـ"VAR" أخطأ في لقطة طرد لاعب برشلونة
15/04/2026 11:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حمّى وركلة ضائعة.. يامال يخيب الآمال أمام جيرونا وبرشلونة يدفع الثمن فما الذي حصل؟
15/04/2026 11:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
15/04/2026 11:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير فرنسية تحسم الجدل: مبابي يغيب عن مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي
