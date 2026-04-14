نهاية فصل ذهبي.. سان جيرمان ينهي مشوار صلاح الأوروبي مع ليفربول

انتهت رحلة استثنائية للنجم المصري محمد صلاح في بقميص ليفربول، بعدما ودع الفريق البطولة أمام ، في ليلة حملت نهاية فصل لامع في تاريخ النادي الإنكليزي.

وترك صلاح بصمة بارزة خلال مشواره القاري مع ليفربول، بعدما ساهم في قيادة الفريق إلى لقب 2019، وحقق أرقامًا مميزة وضعته بين أبرز نجوم البطولة، ليكرس مكانته كواحد من أهم لاعبي "الريدز" عبر التاريخ.

ولم يقتصر أثره على ما قدمه داخل الملعب، بل تجاوز ذلك إلى حضوره كرمز عربي ملهم، بعدما نجح في تثبيت اسمه بين كبار نجوم اللعبة ورفع سقف الطموح لدى جيل كامل.

وجاء الوداع بعد خسارة ليفربول أمام سان جيرمان 2-0 على ملعب "أنفيلد" في إياب ربع نهائي أبطال ، بعدما كان الفريق الإنجليزي خسر بالنتيجة نفسها ذهابًا على ملعب "حديقة الأمراء"، ليحسم الفريق الباريسي التأهل إلى نصف النهائي بمجموع 4-0.

وقرر مدرب ليفربول آرني سلوت إبقاء مقاعد البدلاء في بداية المباراة، كما حصل في لقاء الذهاب، قبل أن يدفع به في الدقيقة 31 بعد إصابة الفرنسي هوجو إيكيتيكي.

ورغم أن النجم المصري منح هجوم ليفربول بعض الحيوية وصنع أكثر من فرصة، فإن دفاع باريس سان جيرمان وحارسه نجحا في إغلاق الطريق أمام محاولات أصحاب الأرض.

ومع إسدال الستار على هذه الرحلة، تبقى إنجازات محمد صلاح الأوروبية مع ليفربول شاهدة على مسيرة كبيرة، قد تكون انتهت في ، لكنها ستبقى حاضرة في ذاكرة الجماهير طويلاً.

