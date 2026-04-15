باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول

كرر ، حامل لقب فوزه على مضيفه الإنكليزي 2 - صفر يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية من المسابقة ليتأهل إلى نصف النهائي.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدفي ، حيث جاء الأول في الدقيقة 72، ثم أضاف الثاني في الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ويواجه سان جيرمان الفائز من وبايرن ميونخ الألماني حيث فاز الأخير في مباراة الذهاب 2 - 1 بإسبانيا، قبل أن تتجدد المواجهة إيابا بينهما مساء الأربعاء في ميونخ.