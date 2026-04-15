الاتحاد يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا

تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور الثمانية من أبطال للنخبة بفوز صعب على الوحدة يوم الثلاثاء.

وسجل البرازيلي فابينيو لاعب خط الوسط، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، بعدما خيم التعادل على الوقت الأصلي.

وسيتقابل الاتحاد مع ماتشيدا الياباني في دور الثمانية للبطولة على ملعب الأمير عبدالله يوم الجمعة المقبل.