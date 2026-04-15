استعداداً لكأس العالم.. المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في ايار

أعلن المنتخب السعودي خوض مباراة ودية أمام ضمن معسكره الإعدادي في أميركا والمقام خلال الفترة 25 ايار وحتى 11 حزيران المقبلين، في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة 2026.



وتقام المباراة يوم السبت 30 ايار بتوقيت نيوجيرسي، على ملعب سبورتس إليستريتد في مدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية.

وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي الماضية، حيث خسر 4-0 على ملعبه أمام مصر قبل خسارته 2-1 أمام في بلغراد.



ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات والأوروغواي وكاب .