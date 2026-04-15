الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما لضم لياو

جددت إدارة السعودي رغبتها في التعاقد مع رافائيل لياو، جناح ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وسبق أن رفض النجم البرتغالي عرضًا سعوديًا كبيرًا خلال الصيف الماضي، لحرصه على الاستمرار في اللعب بأعلى مستوى في الدوريات الأوروبية.

ووفقًا لما ذكره موقع fanaticos، فإن الهلال يضع رافائيل لياو ضمن أبرز أهدافه خلال الموسم المقبل، حيث يُحتمل أن يقدم النادي عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.



وأوضحت أن إدارة "الزعيم" ترغب في التعاقد مع لياو لتدعيم صفوف الفريق، وتأمل في إتمام الصفقة بحلول نهاية الموسم.

ويعيش رافائيل لياو حالة من التوتر في علاقته مع المدرب ماسيميليانو أليغري، وهو ما يثير الغموض حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



ومن جانب إدارة ميلان، ورغم تمسكها بأهمية لياو داخل الفريق، فإنها تدرس خيار بيعه خلال الفترة المقبلة، في ظل تلقيه اهتمامًا متزايدًا من عدة أندية بدأت بالفعل التحرك للتعاقد معه خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر الموقع، نقلًا عن الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي الهلال يُعد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه، حيث تدرس الإدارة تقديم عرض تتراوح قيمته بين 80 و100 مليون لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان رافائيل لياو (26 عامًا) قد انضم إلى ميلان في عام 2019 قادمًا من ليل، ومنذ ذلك الحين شارك في 286 مباراة، سجل خلالها 80 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة. (إرم نيوز)