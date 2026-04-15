Najib Mikati
رياضة

الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما لضم لياو

15-04-2026 | 08:24
الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما لضم لياو
جددت إدارة الهلال السعودي رغبتها في التعاقد مع رافائيل لياو، جناح ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن رفض النجم البرتغالي عرضًا سعوديًا كبيرًا خلال الصيف الماضي، لحرصه على الاستمرار في اللعب بأعلى مستوى في الدوريات الأوروبية.
 
ووفقًا لما ذكره موقع fanaticos، فإن الهلال يضع رافائيل لياو ضمن أبرز أهدافه خلال الموسم المقبل، حيث يُحتمل أن يقدم النادي عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضحت أن إدارة "الزعيم" ترغب في التعاقد مع لياو لتدعيم صفوف الفريق، وتأمل في إتمام الصفقة بحلول نهاية الموسم.
 
ويعيش رافائيل لياو حالة من التوتر في علاقته مع المدرب ماسيميليانو أليغري، وهو ما يثير الغموض حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن جانب إدارة ميلان، ورغم تمسكها بأهمية لياو داخل الفريق، فإنها تدرس خيار بيعه خلال الفترة المقبلة، في ظل تلقيه اهتمامًا متزايدًا من عدة أندية بدأت بالفعل التحرك للتعاقد معه خلال الأشهر الأخيرة.
 
وذكر الموقع، نقلًا عن الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي الهلال يُعد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه، حيث تدرس الإدارة تقديم عرض تتراوح قيمته بين 80 و100 مليون يورو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رافائيل لياو (26 عامًا) قد انضم إلى ميلان في عام 2019 قادمًا من ليل، ومنذ ذلك الحين شارك في 286 مباراة، سجل خلالها 80 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بونو يقود "الهلال" إلى بلوغ نهائي كأس السعودية
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أرض الصومال قدّمت عرضاً لأميركا لإنشاء قاعدة عسكريّة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: جهات إيرانية قدمت عرضًا لمناقشة شروط إنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوروبي

الإيطالي

السعود

أوروبي

ميلان

سعودي

ماسي

تابع
