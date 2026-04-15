تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما لضم لياو
Lebanon 24
15-04-2026
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت إدارة
الهلال
السعودي رغبتها في التعاقد مع رافائيل لياو، جناح
ميلان
الإيطالي
، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسبق أن رفض النجم البرتغالي عرضًا سعوديًا كبيرًا خلال الصيف الماضي، لحرصه على الاستمرار في اللعب بأعلى مستوى في الدوريات الأوروبية.
ووفقًا لما ذكره موقع fanaticos، فإن الهلال يضع رافائيل لياو ضمن أبرز أهدافه خلال الموسم المقبل، حيث يُحتمل أن يقدم النادي عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.
وأوضحت أن إدارة "الزعيم" ترغب في التعاقد مع لياو لتدعيم صفوف الفريق، وتأمل في إتمام الصفقة بحلول نهاية الموسم.
ويعيش رافائيل لياو حالة من التوتر في علاقته مع المدرب ماسيميليانو أليغري، وهو ما يثير الغموض حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
ومن جانب إدارة ميلان، ورغم تمسكها بأهمية لياو داخل الفريق، فإنها تدرس خيار بيعه خلال الفترة المقبلة، في ظل تلقيه اهتمامًا متزايدًا من عدة أندية بدأت بالفعل التحرك للتعاقد معه خلال الأشهر الأخيرة.
وذكر الموقع، نقلًا عن الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي الهلال يُعد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه، حيث تدرس الإدارة تقديم عرض تتراوح قيمته بين 80 و100 مليون
يورو
لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان رافائيل لياو (26 عامًا) قد انضم إلى ميلان في عام 2019 قادمًا من ليل، ومنذ ذلك الحين شارك في 286 مباراة، سجل خلالها 80 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
Lebanon 24
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
15/04/2026 19:39:37
15/04/2026 19:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بونو يقود "الهلال" إلى بلوغ نهائي كأس السعودية
Lebanon 24
بونو يقود "الهلال" إلى بلوغ نهائي كأس السعودية
15/04/2026 19:39:37
15/04/2026 19:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أرض الصومال قدّمت عرضاً لأميركا لإنشاء قاعدة عسكريّة
Lebanon 24
أرض الصومال قدّمت عرضاً لأميركا لإنشاء قاعدة عسكريّة
15/04/2026 19:39:37
15/04/2026 19:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: جهات إيرانية قدمت عرضًا لمناقشة شروط إنهاء الحرب
Lebanon 24
نيويورك تايمز: جهات إيرانية قدمت عرضًا لمناقشة شروط إنهاء الحرب
15/04/2026 19:39:37
15/04/2026 19:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوروبي
الإيطالي
السعود
أوروبي
ميلان
سعودي
ماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليلة النجاة الأوروبية.. ريال مدريد أمام بايرن ميونخ لإنقاذ موسمٍ يتهاوى
Lebanon 24
ليلة النجاة الأوروبية.. ريال مدريد أمام بايرن ميونخ لإنقاذ موسمٍ يتهاوى
11:43 | 2026-04-15
15/04/2026 11:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
استعداداً لكأس العالم.. المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في ايار
Lebanon 24
استعداداً لكأس العالم.. المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في ايار
04:48 | 2026-04-15
15/04/2026 04:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا
Lebanon 24
الاتحاد يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا
02:00 | 2026-04-15
15/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
00:36 | 2026-04-15
15/04/2026 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الحكام تحسم الجدل.. ريال مدريد كان يستحق ركلة جزاء أمام جيرونا
Lebanon 24
لجنة الحكام تحسم الجدل.. ريال مدريد كان يستحق ركلة جزاء أمام جيرونا
23:00 | 2026-04-14
14/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
06:38 | 2026-04-15
15/04/2026 06:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
05:51 | 2026-04-15
15/04/2026 05:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
02:40 | 2026-04-15
15/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
22:47 | 2026-04-14
14/04/2026 10:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
11:43 | 2026-04-15
ليلة النجاة الأوروبية.. ريال مدريد أمام بايرن ميونخ لإنقاذ موسمٍ يتهاوى
04:48 | 2026-04-15
استعداداً لكأس العالم.. المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في ايار
02:00 | 2026-04-15
الاتحاد يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا
00:36 | 2026-04-15
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
23:00 | 2026-04-14
لجنة الحكام تحسم الجدل.. ريال مدريد كان يستحق ركلة جزاء أمام جيرونا
16:59 | 2026-04-14
نهاية فصل ذهبي.. سان جيرمان ينهي مشوار صلاح الأوروبي مع ليفربول
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 19:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 19:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 19:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24