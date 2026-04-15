Advertisement
خاص
ليلة النجاة الأوروبية.. ريال مدريد أمام بايرن ميونخ لإنقاذ موسمٍ يتهاوى
Lebanon 24
15-04-2026
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ساعات على خروج
برشلونة
من
دوري أبطال أوروبا
رغم فوزه إياباً على
أتلتيكو مدريد
، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى
ميونيخ
، حيث يخوض
ريال مدريد
إياب ربع النهائي أمام البايرن وهو متأخر 2-1 من مباراة الذهاب، لتكون هذه المباراة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الفريق الملكي على إبقاء موسمه مفتوحاً على الأمل.
الضغط على
ريال
مدريد
لا يرتبط فقط بنتيجة الذهاب، بل بالصورة العامة للموسم كله. الفريق تعادل أخيراً مع جيرونا وواصل نزيف النقاط، فيما وسّع برشلونة الفارق إلى تسع نقاط في صدارة الليغا، كما أن ريال خرج من كأس الملك، ما جعل
دوري الأبطال
يبدو المسار الأكثر واقعية، وربما الأخير، نحو إنقاذ الموسم من النهاية بلا لقب كبير، أو للنجاة من "الموسم الصفري".
لكن المهمة لن تكون سهلة بأي حال، لأن بايرن لا يدخل المباراة بوصفه فريقاً متقدماً بهدف فقط، بل بوصفه منافساً يعيش فترة قوة واضحة. الفريق البافاري يتصدر الدوري الألماني بفارق 12 نقطة، بلغ نصف نهائي الكأس، وكسر قبل أيام الرقم القياسي التهديفي في موسم واحد من البوندسليغا بعدما رفع رصيده إلى 105 أهداف. هذا يعني أن ريال لا يواجه مجرد أفضلية رقمية، بل يواجه خصماً في حالة اندفاع وثقة، يعرف جيداً أن الفرصة سانحة لإقصاء أكثر أندية
أوروبا
هيبة.
ومع ذلك، يبقى ريال مدريد فريقاً لا يمكن قياسه فقط بمنطقه المحلي أو بنتائجه الأخيرة، فهو نادٍ يدخل هذه الليلة وهو يحمل إرث 15 لقباً أوروبياً، ويعرف كيف يحوّل المباريات الكبيرة إلى معارك شخصية مع التاريخ، خاصة مباريات
دوري
أبطال أوروبا، التي يلمع فيها نجمه أكثر من أي دوري آخر، وخاصة وأنّ الفارق (2-1) ما زال قابلاً للتعويض، ولأن خبرة هذا النادي في مثل هذه الليالي تبقى سلاحه الأهم عندما تضيق الخيارات.
من هنا، تبدو مباراة بايرن مفصلية بكل معنى الكلمة. إذا نجح ريال مدريد في قلب الطاولة، فسيعيد إحياء موسمه دفعة واحدة، وسيبقي حلم اللقب
الأوروبي
السادس عشر قائماً، حتى لو بدا الطريق المحلي شبه مغلق. أما إذا سقط في ميونيخ، فستتحول الأسابيع الأخيرة من الموسم إلى محاولة متأخرة لحفظ ماء الوجه، في وقت يبدو فيه برشلونة أقرب من أي وقت مضى إلى الاحتفاظ بلقب الدوري. بهذه المعادلة، يدخل ريال مباراة الليلة وهو يعرف أن الفوز ليس مجرد تأهل، بل نجاة كاملة من موسم كان يسير بسرعة نحو الخيبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هكذا رد بايرن ميونخ على العرض لريال مدريد بشأن مايكل أوليس!
Lebanon 24
هكذا رد بايرن ميونخ على العرض لريال مدريد بشأن مايكل أوليس!
15/04/2026 21:58:36
15/04/2026 21:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
15/04/2026 21:58:36
15/04/2026 21:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أربيلوا يتحدى بايرن.. ريال مدريد يؤمن بالريمونتادا
Lebanon 24
أربيلوا يتحدى بايرن.. ريال مدريد يؤمن بالريمونتادا
15/04/2026 21:58:36
15/04/2026 21:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
Lebanon 24
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
15/04/2026 21:58:36
15/04/2026 21:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
صدمة في أنفيلد.. إصابة إيكيتيكي تُربك ليفربول قبل اشتعال ربع النهائي
Lebanon 24
صدمة في أنفيلد.. إصابة إيكيتيكي تُربك ليفربول قبل اشتعال ربع النهائي
14:00 | 2026-04-15
15/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما لضم لياو
Lebanon 24
الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما لضم لياو
08:24 | 2026-04-15
15/04/2026 08:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استعداداً لكأس العالم.. المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في ايار
Lebanon 24
استعداداً لكأس العالم.. المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في ايار
04:48 | 2026-04-15
15/04/2026 04:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا
Lebanon 24
الاتحاد يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا
02:00 | 2026-04-15
15/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
00:36 | 2026-04-15
15/04/2026 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
06:38 | 2026-04-15
15/04/2026 06:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
05:51 | 2026-04-15
15/04/2026 05:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
02:40 | 2026-04-15
15/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
22:47 | 2026-04-14
14/04/2026 10:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
14:00 | 2026-04-15
صدمة في أنفيلد.. إصابة إيكيتيكي تُربك ليفربول قبل اشتعال ربع النهائي
08:24 | 2026-04-15
الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما لضم لياو
04:48 | 2026-04-15
استعداداً لكأس العالم.. المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في ايار
02:00 | 2026-04-15
الاتحاد يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا
00:36 | 2026-04-15
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
23:00 | 2026-04-14
لجنة الحكام تحسم الجدل.. ريال مدريد كان يستحق ركلة جزاء أمام جيرونا
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 21:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 21:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 21:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
