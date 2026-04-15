صدمة في أنفيلد.. إصابة إيكيتيكي تُربك ليفربول قبل اشتعال ربع النهائي

تلقى ليفربول ضربة مؤلمة خلال مواجهته أمام في ربع نهائي ، بعدما سقط المهاجم إيكيتيكي، البالغ 23 عاماً، على أرض الملعب ممسكاً بأسفل ساقه اليمنى بعد مرور 30 دقيقة على اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء في أنفيلد.



وغادر اللاعب الملعب على نقالة، قبل أن يحلّ محمد صلاح بديلاً له. وبعد خسارة ليفربول 2-0 وخروجه من البطولة، قال المدرب آرني سلوت إن الإصابة "تبدو سيئة للغاية"، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تحديد مدى خطورتها بدقة في الوقت الحالي.



وكان إيكيتيكي قد انتقل إلى أنفيلد في الماضي مقابل 91 مليون يورو بعقد يمتد لست سنوات، ونجح في تسجيل 17 هدفاً في مختلف المسابقات مع فريقه الجديد.



وأدت مستوياته مع ليفربول إلى استدعائه للمنتخب الفرنسي الأول خلال التصفيات المؤهلة إلى ، حيث سجل هدفه الدولي الأول في الفوز 4-0 على في "بارك دي برانس" في ، ثم أضاف هدفه الثاني في 26 آذار خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز 2-1 على البرازيل في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس.



وفي وقت يترقب فيه المدرب ديدييه ديشامب نتائج الفحوصات، تتجه الأنظار إلى قائد فرنسا كيليان مبابي، الذي سيقود في مواجهة بايرن ميونيخ سعياً إلى بلوغ نصف نهائي .



ويخوض لقاء الإياب على ملعب "أليانز أرينا" وهو متأخر 2-1 بعد خسارته ذهاباً في "سانتياغو برنابيو"، علماً أن مبابي سجل هدف الفريق الإسباني قبل 16 دقيقة من النهاية ليبقي على آماله قائمة.



وقال مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا إن فريقه لا يحتاج إلى معجزة، مضيفاً "نحن ريال مدريد. إذا كان هناك فريق قادر على تغيير الأمور في أليانز أرينا، فهو نحن".



ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع باريس سان جيرمان في نصف النهائي، فيما يستضيف أرسنال فريق سبورتينغ مساء الأربعاء على ملعب ، متقدماً 1-0 من مباراة الذهاب في لشبونة.

