رياضة
اختبار بيريللي يربك ماكلارين.. عطل فني يوقف بياستري
Lebanon 24
15-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
واجه فريق ماكلارين مشكلة في اليوم الأول من اختبار إطارات "بيريللي" قبل استئناف موسم الفورمولا 1 بعد أسبوعين، بعدما تسبب عطل فني في توقف برنامج
الأسترالي
أوسكار بياستري.
وتواصل الشركة
الإيطالية
اختبار إطاراتها الجديدة بعد تجارب سابقة في سوزوكا مع ريد بول، وفي فيورانو مع فيراري. ومع توقف البطولة بسبب إلغاء سباقي جائزة البحرين الكبرى وجائزة
السعودية
الكبرى، اختارت "بيريللي" حلبة نوربورغرينغ للاستفادة من فترة التوقف.
وشارك هذا الأسبوع فريقا ماكلارين ومرسيدس في الاختبار، مع اختيار بياستري وجورج راسل لهذه المهمة.
وبعد صباح رطب، بدأ السائقان العمل على حلبة جبال إيفل، مع التركيز أساساً على ما وصفته "بيريللي" بمتغيرات البناء على مركب "C3". لكن خلال فترة ما بعد الظهر، تعرض بياستري لمشكلة فنية، لم تُعرف تفاصيلها بعد، أنهت مشاركته بعدما سجل أفضل زمن له وقدره 1:35.096 دقيقة.
وقالت "بيريللي" إن الحلول التي بدت الأكثر جدوى جرى تقييمها على مسافات أطول في وقت متأخر من بعد الظهر، للتحقق من سلوكها على مسافة أكثر تمثيلاً، لكن المشكلة الفنية أبقت سيارة بياستري في المرآب من بعد استراحة الغداء وحتى نهاية الجلسة تقريباً.
في المقابل، واصل راسل برنامجه على متن سيارة "W17"، وسجل زمناً بلغ 1:33.899 دقيقة.
