|
Advertisement
رياضة
إيران تعلن موقفها من المشاركة في المونديال.. هذا ما نقله رئيس الفيفا
16-04-2026
|
00:37
أعلن
رئيس الاتحاد
الدولي
لكرة القدم
(فيفا) جاني إنفانتينو، الأربعاء، أن
إيران
"ستشارك بالتأكيد" في
كأس العالم
2026، رغم الحرب الدائرة في
الشرق الأوسط
.
وقال إنفانتينو في مقابلة مع قناة "
سي إن
بي سي" الإخبارية الأميركية: "إيران ستأتي بالتأكيد. نأمل أن يكون الوضع سلميا بحلول ذلك الوقت، وهذا سيساعد بالتأكيد".
وأضاف، متحدثا عن مباريات المنتخب
الإيراني
المقررة في
الولايات المتحدة
في يونيو: "لا بد لإيران من الحضور، فهم يمثلون شعبهم، وقد تأهلوا، واللاعبون يرغبون في اللعب".
وكانت مشاركة إيران في البطولة العالمية موضع شك، بسبب الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.
وقال إنفانتينو: "يجب أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة. إذا لم يكن هناك من يؤمن ببناء الجسور والحفاظ عليها فنحن نقوم بهذه المهمة".
وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في 11 يونيو المقبل، وتلعب إيران في مجموعة تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.
Advertisement
Advertisement
